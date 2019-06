Il cantante Alberto Urso è riuscito a entrare nel cuore dei milioni di telespettatori italiani che hanno avuto modo di seguire la diciottesima edizione del talent show 'Amici', condotto dalla presentatrice Maria De Filippi. L'artista si è distinto per la singolarità della sua voce, senza escludere l'umiltà che l'ha sempre accompagnato nel corso del programma. Recentemente Urso è salito sul palco dell'Arena di Verona in occasione del 'Seat Music Awards', dove ha cantato uno dei suoi brani di successo.

Al termine dell'esibizione, Carlo Conti ha fatto i complimenti al cantante facendogli notare quanto Maria De Filippi sia contenta del percorso da lui intrapreso. Inoltre Alberto sta detenendo un record importante, ovvero quello di essere primo nella classifica dei dischi più venduti grazie all'album intitolato "Solo". Si tratta di un periodo importante nella carriera dell'artista dunque, che sta ottenendo un grande riscontro da parte del pubblico.

Alberto Urso ringrazia Maria De Filippi

Continuano i progetti di Urso e i suoi fan cominciano a fantasticare riguardo alla possibile partecipazione del cantante a Sanremo 2020, in quanto esibirsi sul palco dell'Ariston rappresenterebbe la realizzazione di un sogno per l'artista.

Le parole di affetto nei confronti della conduttrice

Alberto si è espresso in merito alla possibilità di partecipare al Festival con queste parole: "Sanremo è meraviglioso, sarebbe un sogno". Il vincitore dell'ultima edizione di Amici, però, ha tenuto a precisare di non aver ancora programmi a tal proposito, ma non è un'ipotesi da escludere.

Alberto si è sempre distinto per la capacità di non montarsi la testa, mantenendo i piedi per terra. Il cantante ha voluto fare dei ringraziamenti speciali a Maria De Filippi con delle parole che fanno capire quanto sia speciale il loro rapporto: "Sei stata la prima a credere in me". Ha precisato poi che la conduttrice ha il merito di aiutare molti giovani a coronare il proprio sogno.

Un momento importante per Alberto

Nel corso delle stagioni di Amici, la De Filippi ha avuto la capacità di instaurare dei rapporti speciali con alcuni partecipanti se si considerano artisti come Alessandra Amoroso, Emma Marrone e Irama.

Questa caratteristica l'ha portata ad avere il soprannome di "mamma famosa". Nel frattempo Alberto Urso può godersi il successo dell'album 'Solo', che si trova in prima posizione sulla Fimi. Da due settimane, Inoltre, il cantante è impegnato a incontrare i tantissimi fans. Infine Alberto Urso è molto presente su Instagram, dove recentemente, ha pubblicato una foto in cui si godeva una buona pizza, in quanto si trovava nella città di Napoli.