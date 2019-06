Le anticipazioni della soap ‘Beautiful‘, relative alle puntate in onda da lunedì 24 giugno a venerdì 28 giugno su Canale 5 raccontano che Hope e Liam vivranno un incubo. La giovane Logan infatti, accuserà un malore che la costringerà a correre d'urgenza in ospedale. I medici non rileveranno il battito del bebè. Nel frattempo, continuerà la battaglia legale per la custodia esclusiva del piccolo Will tra Katie e Bill. Nessuno dei due intende mollare la presa, rischiando però di stressare il piccolo, che non può contare sul calore di una famiglia felice. Maretta tra Brooke e Ridge. La Logan si scaglierà contro il marito, non approvando una sua scelta aziendale.

'Beautiful': Hope ha un malore

Nella puntata di Beautiful in programma lunedì 24 giugno su Canale 5, Hope e Liam si troveranno ad affrontare un problema inaspettato. Hope avrà un malore e verrà portata dal marito in ospedale. Qui i medici, decisamente preoccupati, le faranno tutti gli esami del caso. I dottori non riusciranno a sentire il battito del bebè, ma cercheranno di mantenere la calma per non peggiorare la situazione. Liam starà vicino alla moglie, promettendole che tutto andrà bene.

Intanto Thorne si mostrerà sempre più innamorato di Katie, assicurandole che le starà vicino in tutto il percorso necessario per ottenere la custodia del piccolo Will. Per la sorella di Brooke sarà un sollievo, dopo un periodo decisamente turbolento. Steffy sembra essere invece pentita della scelta di aver lasciato alla sua rivale in amore campo libero con Liam. Stando accanto a Kelly, la giovane Forrester si sentirà tremendamente sola, pensando a Liam e come potrebbero essere stati felici insieme.

Ridge intanto sarà alle prese con dei problemi aziendali. Lo stilista si vedrà costretto a fare delle scelte radicali per ridimensionare l'azienda. Dopo aver comunicato ai dipendenti e ai soci la sua decisione finale, troverà l'opposizione di Brooke.

Anticipazioni 'Beautiful': Ridge tra Hope e Steffy

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Ridge dovrà scegliere se salvare la collezione di moda creata da Steffy o quella di Hope. Il magnate pare avere le idee già chiare, scatenando l'ira di Brooke.

La Logan dirà al marito che farà di tutto pur di non veder tagliata fuori dalla Forrester Creation Hope.

Nel frattempo, Hope tonerà a sorridere. I medici infatti riusciranno a rilevare il battito del bambino e a stabilizzarla. La sua gravidanza non è a rischio. I dottori le spiegheranno che, molto probabilmente, il suo malore è stato causato dallo stress. Hope e Liam torneranno insieme a casa. Nonostante ciò, le anticipazioni di Beautiful relative alle prossime settimane dicono che i due dovranno affrontare un periodo molto tormentato...