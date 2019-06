La puntata di Beautiful di venerdì 7 giugno 2019 si è conclusa nel migliore dei modi. Hope e Liam si sono ritrovati davanti all'altare, circondati dalle loro famiglie. Un elegantissimo Thorne ha espresso la sua gioia, accogliendo a braccia aperte la figlia di Brooke tra i Forrester. Nonostante il dolore per aver perso per sempre l'amore di Liam, Steffy ha accettato l'invito presentandosi al matrimonio. Chi non sembra aver perso le speranze è Taylor che, in un ultimo disperato tentativo, ha provato a far cambiare idea a Liam, sebbene inutilmente.

La Hayes e Brooke si sono ritrovate a litigare nella grande cucina, rispolverando la vecchia rivalità. Cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 da lunedì 10 giugno fino a venerdì 14? La Logan e Taylor non riusciranno più a trattenere il reciproco astio, mentre Bill rovinerà l'appena ritrovata felicità a Katie, preoccupata per la poca cura con la quale lo Spencer tratta Will.

Beautiful, spoiler: torte in faccia al matrimonio di Hope Liam

Nelle puntate della soap Beautiful in onda dal 10 al 14 giugno, Hope e Liam si scambieranno i voti, diventando ufficialmente marito e moglie.

Beautiful, anticipazioni dal 10 al 14 giugno 2019: Bill ignora Will

Se la cerimonia sarà da sogno, il ricevimento sarà un vero e proprio incubo. Inviperite, Taylor e Brooke riprenderanno a litigare e le due donne si colpiranno a vicenda distruggendo la torta nuziale. Nel frattempo, nella sala, tutti gli altri invitati si congratuleranno con i novelli sposi, ignari di quanto stia succedendo a pochi metri da loro.

Quando Hope e Steffy si renderanno conto di cosa stanno combinando le rispettive madri, cercheranno di fermarle, sebbene con molta fatica.

Taylor e Brooke sembrano essere impazzite. Sedata la rissa, finalmente Hope e Liam potranno godersi la loro intimità davanti al caldo fuoco del camino, facendo progetti sulla nuova vita insieme e sul figlio che presto verrà alla luce.

Anticipazioni Beautiful: Bill contro Kate

Non sarà altrettanto positiva la settimana per Katie, che si troverà ad affrontare l'ennesima cattiveria di Bill. Tutta la famiglia del magnate è preoccupata per il piccolo Will, appena arrivato a Los Angeles ma senza la presenza costante di un riferimento paterno.

Bill infatti è sempre impegnato nel lavoro e non ha tempo per badare al bimbo.

Katie sarà estremamente preoccupata per il comportamento noncurante di Bill nei confronti di Will. A tal proposito. Carter e Ridge consiglieranno alla sorella di Brooke di agire per vie legali, chiedendo la custodia esclusiva del bimbo. Tuttavia, Katie è consapevole che, una volta avviate le pratiche, Bill diventerà una furia e potrebbe rovinarle per sempre la vita. Stando alle anticipazioni di Beautiful, lo Spencer prenderà malissimo la richiesta dell'ex moglie.