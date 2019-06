Le nuove anticipazioni americane di Beautiful ribaltano completamente il già precario equilibrio relazionale tra Hope, Liam e Steffy che si è creato. Liam e Hope sono al settimo cielo dopo essersi sposati e aver visto per la prima volta le immagini della loro piccolina, grazie all'ecografia in 3D. Tuttavia, la gravidanza di Hope si trasformerà in un incubo senza fine, in quanto il perfido dottor Reese e Flo si metteranno in combutta per scambiare le culle e far credere alla povera Hope che sua figlia Beth sia morta appena venuta alla luce.

Da quel momento in poi, la stabilità mentale di Hope subirà un tracollo, che influenzerà in maniera negativa anche il suo rapporto con Liam. la figlia di Brooke Infatti, spingerà il marito nelle braccia di Steffy, desiderosa di dare a Kelly e alla figlioletta adottiva un padre. Nel frattempo, Thomas tornerà da Los Angeles in compagnia di Douglas, complicando ulteriormente la situazione.

Beautiful: l'ossessione di Thomas

Thomas, ascoltando per caso una conversazione tra Zoe ed Emma, scoprirà la verità sulla finta morte di Beth ma deciderà di non dire nulla ad Hope, in quanto capirà che se dovesse rivelarle la verità, la spingerebbe solamente nelle braccia di Liam.

Tuttavia, un nuovo colpo di scena è destinato a cambiare le carte in tavola. nei recenti episodi trasmessi negli Stati Uniti infatti, Liam trascorrerà molto tempo in compagnia di Steffy e delle piccole Kelly e Phoebe.

Liam certo non sa che Phoebe in realtà è la figlia di Hope creduta morta. A minare ulteriormente il matrimonio tra Hope e Liam sarà il corteggiamento serrato di Thomas nei confronti della giovane Logan, che finirà per trasformarsi in una vera ossessione, tanto che il ragazzo userà Douglas per manipolarla e convincerla a fare da madre adottiva al bimbo.

Anticipazioni Beautiful: Liam chiede l'annullamento del matrimonio

Certa di non avere più altre speranze e non riuscendo a riprendersi dopo la morte della figlia, Hope comincerà ad essere lusingata dalle attenzioni di Thomas. Le anticipazioni americane di Beautiful raccontano che Liam chiederà l'annullamento del matrimonio ad Hope. La figlia di Brooke, a quel punto, non avrà altra scelta che togliersi la fede dal dito e restituirla a Liam, dicendogli di tornare dalla ex moglie.

Liam e Steffy di nuovo insieme

Liam, senza farselo ripetere due volte, si trasferirà a casa della giovane Forrester e comincerà con lei una nuova vita. A questo punto, ci si chiede se Steffy e Liam torneranno ad essere una coppia tutti gli effetti. Cosa succederà inoltre quando - e se soprattutto - Hope scoprirà che la sua piccola Beth è viva e altri non è che Phoebe? La chiave di tutto e Florence, la donna che è stata pagata dal dottor Reese per fingersi la madre biologica della piccola neonata che poi stata data in affidamento a Steffy.

Flo, assalita dai sensi di colpa, deciderà di vuotare il sacco? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni Usa di Beautiful.