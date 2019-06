Il Grande Fratello 16 è terminato da poco, ma ancora i concorrenti continuano a far parlare di sé. Tra i protagonisti più discussi di questa stagione del reality ci sono sicuramente Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. La figlia di Cristiano è entrata nella casa da fidanzata con Giorgio, ma quest'ultimo l'ha tradita mentre lei si trovava all'interno del gioco. Il bel modello ha invece sempre mostrato interesse per la ragazza, ma lei non ha mai ceduto fino a quando non ha completamente chiuso la storia con il suo ex.

I due adesso stanno insieme e sembrano essere molto felici della loro relazione. Solo poche ore fa Gennaro ha confessato di aver avuto più di un rapporto con Francesca nella casa, cosa che nessuno aveva forse notato.

La confessione di Gennaro Lillio su Francesca

Qualche giorno fa, la produzione del Grande Fratello ha organizzato il gioco dell'obbligo o verità. Ad essersi sottoposti a questa sfida sono stati appunto Gennaro e Francesca. Il napoletano ha confessato di essere stato in una stanza d'hotel con la De Andrè una volta usciti dal gioco.

Intervistato poi al programma Turchesando di Radio Italia Anni 60, dove Lillio ha rilasciato una dichiarazione che ha lasciato stupiti tutti i fan del GF 16.

All'interno del Grande Fratello, non si è fatto altro che parlare dei baci che i due neo fidanzati si erano scambiati. A quanto pare però, tra i due c'è stato qualcosa di più già all'interno della casa. Secondo quanto confessato da Gennaro a Radio Italia Anni 60, l'avvicinamento avvenuto in hotel non era il primo, ma per lo meno il settimo.

Lillio su Barbara D'Urso: 'Ha mandato in onda solo ciò che si poteva vedere'

Il ragazzo ha continuato dicendo che la conduttrice ha mandato in onda al Grande Fratello solo ciò che poteva essere visto. L'uomo ha confessato infatti che ci sono state immagini peggiori che non state mostrate al pubblico e che la produzione del programma ha fatto bene. Gennaro ha rivelato di non aver avuto molta ansia per le telecamere, perché dopo un po' alla loro presenza ci si abitua e non ci se ne rende più conto.

Il suo problema erano invece i ragazzi presenti all'interno della stanza, che dormivano nella loro stessa camera. Il bel modello ha affermato inoltre che tra lui e Francesca quello più disinvolto era sicuramente lui. I fan del reality e della coppia sono dunque venuti a conoscenza di questo ulteriore dettagli inedito. Nonostante alcuni avvicinamenti sospetti, nessuno aveva mai notato nulla di troppo oltre tra i due. Questi incontri potrebbero essere avvenuti nella notte, dato che per quest'anno la produzione del reality aveva deciso di staccare la diretta alle 2:00 di notte circa.