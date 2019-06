Liam Spencer e Steffy Forrester tornano ad essere al centro delle nuove puntate di Beautiful, appena andate in onda in America. L'uomo, infatti, si lascerà andare alla passione con l'ex moglie dopo essere stato drogato da Thomas.

Beautiful: Hope ed il marito si lasciano

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate appena andate in onda in America, si soffermano sulla notte di passione tra Steffy e Liam. Tutto avrà inizio quando Hope deciderà di lasciare suo marito in quanto desiderosa di fare da madre a Douglas, disperata per la perdita di Caroline.

Pubblicità

Pubblicità

Inoltre pretenderà che lo Spencer stia insieme a Steffy per offrire un porto sicuro alle due bambine, Kelly e Phoebe. Problemi coniugali, quelli sorti tra la Logan e il figlio di Bill dopo la presunta morte di Beth sull'Isola di Catalina. I telespettatori dello sceneggiato americano scopriranno che la bambina è stata rapita dall'unico ginecologo che aveva seguito le varie fasi del parto della moglie di Liam. Il dottor Reese, infatti, aveva dovuto recuperare una grossa cifra per saldare dei debiti contratti con dei pericolosi ceffi. Dopodiché la piccola era stata inconsapevolmente adottata dalla Forrester desiderosa di dare una sorellina a Kelly.

Pubblicità

Anticipazioni Beautiful: lo Spencer torna a vivere da Steffy

Stando alle trame di Beautiful andate in onda in America, si evince che il segreto dello scambio delle culle rischierà di venire a galla, causando dei grossi colpi di scena. Thomas e Xander, infatti, scopriranno che Beth è viva e vegeta dopo aver spiato un confronto tra Zoe e Florence. Il cugino di Maya, a questo punto, deciderà di rivelare l'inquietante segreto ad Hope, ma alla fine rinuncia alla confessione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Intanto Liam sarà accolto con le braccia aperte da Kelly e Phoebe nell'abitazione di Steffy dopo il fallimento delle sue nozze con la figlia di Brooke.

La Forrester e Liam a letto insieme

Nel frattempo Thomas pretenderà di avere Hope tutta per sé, usando ogni mezzo a suo disposizione. Il Forrester, infatti, deciderà di recidere ogni legame della Logan con Liam. Per questo motivo, l'uomo si metterà in contatto con un vecchio amico, al quale chiedere delle pasticche di sostanze stupefacenti da somministrare allo Spencer per avvicinarlo a Steffy. L'occasione si presenterà durante una festa organizzata dalla sorella, dove parteciperanno anche lo Spencer e la figlia di Brooke.

Qui il figlio di Ridge verserà la compressa di stupefacenti nella bevanda del rivale, che poco dopo comincerà ad avvertire degli strani effetti. Da lì a poco, il figlio di Bill finirà a letto con la madre di Kelly, tanto da trascorrere una lunga notte di passione. La mattina seguente, l'ex coppia apparirà dispiaciuta per l'accaduto, sebbene sia stato un incontro consensuale. Steffy, infatti, continuerà a pensare solo a sé stessa ed alle figlie, mentre il fratello di Wyatt dimostrerà di essere ancora legato a Hope.