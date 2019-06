Nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare della relazione tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglià, una delle coppie che si è formata durante l'ultima stagione di Uomini e donne. Tra i due è iniziata ad esserci aria di crisi quando alcuni volti noti nel mondo del Gossip hanno lanciato lo scoop di un presunto tradimento da parte di lui ad Ibiza. L'ex corteggiatore ha sempre smentito la cosa, mentre l'ex tronista ha confessato che alcune cose non le erano chiare. Solo poche ore fa, la donna ha annunciato la fine della loro relazione e tra i due è scoppiato un battibecco social.

Manuel Galiano su Instagram: 'Le guerre social non fanno parte di me'

Giulia Cavaglià ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione tra lei e Manuel, spiegando su Instagram che la loro relazione è giunta al termine e che oltre all'episodio del presunto tradimento, sul quale non si è soffermata molto, c'erano già altre cose che non andavano. La donna ha fatto notare in particolar modo come Galiano si sia rivelato un 'flop' ed una persona diversa da quella che aveva conosciuto all'interno del programma.

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha deciso però di replicare a queste accuse, iniziando con il dire che sarà l'ultima volta di cui parla di questa storia dato non gli piacciono le guerre sui social. Manuel ha rivelato che si sarebbe preso altri tre mesi di insulti pur di coprirla e di comportarsi da signore con lei, ma che adesso questa sua scenata di vittimismo gli ha fatto cambiare idea.

Giulia Cavaglià contro Manuel: 'Un bambino che sbatte i piedi'

Non è tardata un nuovo contrattacco da parte di Giulia, che ancora una volta sottolineato come Galiano sia stato un ragazzo che non si è comportato bene nei suoi confronti e che queste sue ultime dichiarazioni ne sono la prova.

"Adesso cerca di sputare fango per uscirne meglio, anche se dice che non vuole innescare una guerra social" dichiara l'ex tronista di Uomini e Donne. La ragazza prosegue poi dicendo che questo è un atteggiamento da bambino che sbatte i piedi e che non aspetta altro che litigare.

Tra i due sembra dunque non essere finita per nulla bene. I fan speravano in un chiarimento tra i due dopo il ritorno di lui da Ibiza, ma così non è stato. C'è chi continua ad affermare che il tradimento sia veramente avvenuto, chi invece nega.

I fan di Uomini e Donne sono comunque rimasti molto delusi dall'epilogo delle ultime scelte, prima con Angela e Alessio che si sono lasciati dopo poco più di 10 giorni dalla scelta e poi con Giulia e Manuel. Sicuramente queste ex coppie saranno in studio durante l'inizio della prossima stagione televisiva, per spiegare meglio quanto successo.