Thomas Forrester è attualmente il principale protagonista delle puntate americane di Beautiful appena andate in onda in America. L'uomo, infatti, deciderà di somministrare della droga a Liam Spencer dopo aver ucciso Emma Barber.

Beautiful: Hope vicina a Douglas

Le anticipazioni di Beautiful, relative alle puntate americane trasmesse a fine giugno, si soffermano ancora una volta su Thomas diventato l'antagonista per eccellenza dello sceneggiato. Il giovane, infatti, dimostrerà di essere disposto a tutto pur di conquistare Hope e formare con lei una famiglia con il piccolo Douglas.

Pubblicità

Pubblicità

A tal proposito la Logan, disperata per la presunta morte di Beth, firmerà l'annullamento del matrimonio con Liam. Per tale ragione lo Spencer tornerà a vivere sotto lo stesso tetto di Steffy, Kelly e Phoebe. Proprio quest'ultima è in realtà Beth, la nipote del magnate. La Logan, nel frattempo, deciderà di diventare la figura di riferimento per il piccolo Douglas dopo la morte di Caroline.

Thomas uccide Emma

Dall'altro canto, la verità sullo scambio delle culle sarà sempre più vicina alla risoluzioni.

Pubblicità

Infatti a conoscere il segreto saranno Flo, Xander e Thomas. Se i primi tre decideranno di mantenere il riserbo, Emma sarà del parere contrario e si metterà in contatto con Hope per svelarle che sua figlia è ancora viva. Peccato che la Barber non riesca a portare a termine il suo piano in quanto l'auto sui cui viaggiava sarà mandata fuoristrada dal Forrester. Nell'incidente la giovane perderà la vita.

I sospetti di Xander sulla morte di Emma

Non contento di aver provocato la morte di Emma, Thomas se la prenderà anche con Liam mettendolo in grave pericolo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Le trame americane di Beautiful annunciano che Xander comincerà ad indagare sulla morte di Emma mentre Brooke (Katherine Kelly Lang) si mostrerà terribilmente preoccupata per la sorte della figlia. La moglie di Ridge, infatti, capirà che il Forrester soffre di una grave patologia psichiatrica, tanto da temere per la sua incolumità.

Liam viene drogato dal Forrester

Intanto il Forrester si metterà in contatto con un vecchio amico per acquistare delle sostanze stupefacenti, mentre Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) organizzerà un party al quale inviterà Hope e suo fratello.

Qui Thomas dimostrerà una pazza gelosia nei confronti di Liam (Scott Clifton) e finirà per compiere un atto inconsulto. Infatti metterà della droga nel bicchiere destinato allo Spencer approfittando di un suo momento di distrazione. Di conseguenza il figlio di Bill comincerà a sentirsi molto strano dopo aver bevuto la bevanda e finirà per trascorrere una notte di passione con Steffy. Infine l'uomo comincerà ad accusare dei seri problemi di memoria in seguito all'assunzione della sostanza stupefacente somministratagli di nascosto dal rivale.