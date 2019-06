Nelle ultime ore è stata resa ufficiale la rottura da parte della coppia formata da Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Dopo le voci sul presunto tradimento di lui ad Ibiza, sul quale non si ha però ancora alcuna chiarezza, l'ex tronista di Uomini e donne ha voluto mettere le cose in chiaro sui social. La donna ha rivelato su Instagram che oltre a questa vicenda, c'erano altre cose che non andavano nella loro relazione e che li hanno spinti a chiudere definitivamente.

Pubblicità

Pubblicità

I due sono così la seconda coppia uscita da poche settimane da Uomini e Donne a lasciarsi. I primi sono stati infatti Angela e Alessio, poco dopo più di 10 giorni. L'autrice Raffaella Mennoia ha precisato attraverso un commento su Instagram che i 4 saranno invitati in studio a dire la loro.

Uomini e Donne, fan chiede a Raffella Mennoia di invitare Giulia e Angela

Molti i fan di Uomini e Donne rimasti delusi dall'epilogo delle ultime storie d'amore nate all'interno del programma.

Pubblicità

A stupire il pubblico è anche la velocità con il quale il tutto sia avvenuto, a sole poche settimane dall'abbandono del programma. In molti i seguaci del programma della De Filippi che hanno così iniziato a dubitare della buona fede dei tronisti e dei corteggiatori in questione.

In particolar modo, un fan della trasmissione ha scritto un commento all'autrice Raffalla Mennoia, dove chiede a quest'ultima di invitare Giulia e Angela a settembre per far sì che spieghino come mai abbiano fatto una scelta e poi non abbiano frequentato i ragazzi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

'Una è stata sciocca, l'altra ha colto la palla al balzo per liquidarlo. Il pubblico non è stupido e molti credono che queste siano vostre idee', scrive una seguaci di U&D.

Raffaella Mennoia conferma che inviterà le coppi 'scoppiate' a settembre

Raffaella Mennoia ha deciso di rispondere al commento della seguace in questione, specificando che ha ragione e che chiederanno a tutti di venire in studio a settembre. La donna ha scritto che lo dice già pubblicamente ed ha poi taggato su Instagram le coppie interessate, in modo che possano leggere la sua affermazione.

Nel corso della prossima stagione televisiva, il pubblico assisterà dunque ad un confronto tra le coppie formate da Angela e Alessio e Giulia e Manuel.

Al momento, l'unica coppia nata nell'ultimo mese nel programma che sembra essere 'sopravvissuta' che mai è quella formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. I due sono inseparabili fin dalla loro uscita da Uomini e Donne e sui social si mostrano molto uniti e affiatati. L'ex corteggiatrice sta passando molto tempo a casa del ragazzo e sembra che i due abbiano intenzione di andare presto a convivere in maniera ufficiale.