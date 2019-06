La settimana all'interno della soap opera americana Beautiful si concluderà con un colpo di scena davvero inaspettato. L'ultima puntata settimanale, quella di domenica 16 giugno, infatti sarà incentrata su Hope Logan. La ragazza avrà un malore improvvisoche la costringerà a correre immediatamente in ospedale. I forti dolori all'addome la faranno piombare in uno stato di sconforto e paura estremi. Liam, naturalmente, si precipiterà da lei per starle accanto e sostenerla in questo momento particolarmente difficile. Nel frattempo invece tra Katie, Bill e Thorne continueranno le discussioni per quanto riguarda l'affidamento di Will.

Puntata domenica 16 giugno: Hope viene colta da un malore e va in ospedale, Liam la raggiunge

La puntata di domenica 16 giugno di Beautiful sarà incentrata su Hope e Liam. Il giovane Spencer è estremamente provato: la notizia circa l'aggravamento delle condizioni di salute della piccola Kelly getterà il ragazzo nello sconforto. La bambina infatti ha la febbre altissima e i genitori non sanno davvero cosa fare. Mentre Liam e Steffy saranno accanto alla loro bimba però, lo Spencer riceverà una notizia che lo lascerà senza parole.

Sua moglie Hope avrà un malore e sarà portata in ospedale. La Logan accuserà fortissimi dolori all'addome che le faranno temere di perdere il bambino. Nell'apprendere tale notizia, Liam si precipiterà da sua moglie per assisterla e sincerarsi delle condizioni di salute della ragazza.

Wyatt e Sally intanto, ignari di tutto, inviteranno Steffy al Bikini Party. La Forrester però sarà costretta a rinunciare dal momento che deve stare a casa con sua figlia Kelly che non sta bene. Visibilmente preoccupata, la ragazza racconterà a Wyatt che Liam è dovuto correre in ospedale da Hope che non sta bene.

La dottoressa fa il possibile per tranquillizzare Hope, la Logan però è terrorizzata

Ad ogni modo, una volta giunto nella struttura sanitaria, Liam farà il possibile per cercare in tutti i modi di tranquillizzare la sua amata Hope. Anche la dottoressa proverà a far ragionare la ragazza, spiegandole di dover fare degli ulteriori accertamenti. In ogni caso dovrà restare calma per la salute sia sua che del bambino La Logan, dal canto suo, è terrorizzata all'idea che anche questa gravidanza possa finire tragicamente come quella precedente.

Intanto Bill e Katie continueranno a essere ai ferri corti. Nel tentativo di impedire alla sua ex moglie di chiedere l'affidamento esclusivo di Will, l'uomo la minaccerà di rivelare il suo passato da alcolista a Thorne. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire come andrà a finire.