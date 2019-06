Le anticipazioni di Bitter Sweet riservano interessanti curiosità. Nelle puntate che andranno in onda dal 17 al 21 giugno, la famiglia di Bulut dovrà organizzarsi al meglio per affrontare la drammatica situazione venutasi a creare dopo l'incidente dei genitori del bambino. Nel frattempo Nazli farà visita a Bulut in ospedale e poi si recherà da Deniz, il quale mostrerà un particolare interesse nei suoi riguardi. In seguito Ferit scoprirà che Demet e Hakan hanno inoltrato una richiesta per quanto riguarda l'affidamento del piccolo Bulut. Successivamente Tarik deciderà di approfondire la conoscenza con Fatos. Poi la coppia pranzerà insieme in un locale.

Asuman ruba in un negozio

Nelle puntate di Bitter Sweet, come detto in onda da lunedì 17 a venerdì 21 giugno, Nazli porterà Bulut al cinema di nascosto. Poi nel corso della serata la donna riceverà una brutta telefonata da parte di un agente della polizia, il quale l'avviserà che sua sorella Asuman ha rubato in un negozio di abbigliamento. Demet deciderà di incontrare suo nipote Bulut e si recherà alla villa di Ferit. Poi l'uomo regalerà un boomerang al bambino.

In seguito Ferit ed Engin saranno convinti che dietro alla richiesta d'affidamento di Hakan e Demet, gli zii di Bulut, ci sia soltanto un interesse economico.

Tarik scopre che Fatos vive insieme a Nazli

Engin e Ferit giocheranno insieme al piccolo Bulut nella villa, nel mentre Asuman fotograferà di nascosto i documenti di Ferit relativi alla custodia del bambino. Dopo Asuman e Fatos verranno invitate a casa di Denize, dove si esibirà Alya. Nel frattempo Ferit trascorrerà la serata insieme a Bulut e Nazli.

In seguito Ferit ordinerà a Tarik di recarsi a casa di Nazli per riprendere alcuni oggetti della ragazza. Poi Tarik incontrerà Fatos e scoprirà che la ragazza vive insieme a Nazli. Successivamente Asuman venderà a Demet la foto dei documenti di Ferit. Poi Demet e suo marito Hakan grazie alla foto riusciranno ad ottenere l'affidamento temporaneo di Bulut. Ferit, l'altro zio di Bulut continuerà a lottare per avere la custodia del bambino e cercherà di scoprire chi ha venduto la foto dei documenti.

Intanto Bulut si trasferirà a casa degli zii, Demet e Hakan, ma non sarà tutto semplice, poiché il bimbo sarà notevolmente traumatizzato dal cambiamento improvviso. In seguito Nazli andrà a trovare Bulut, poiché sarà invitata da Hakan e Demet. Quest'ultimi vorranno incontrare la donna allo scopo di convincerla a lavorare per loro e non più per Ferit. Nazli non sarà molto felice per la proposta della coppia, ma ci rifletterà su, poiché penserà che accettando potrebbe aiutare Bulut.