Questo pomeriggio Vieni da Me ha chiuso i battenti. Il programma pomeridiano di Caterina Balivo lascerà spazio alla programmazione estiva, che prende il via da lunedì 17 giugno. In più di una occasione, la padrona di casa ha lanciato delle frecciatine a Pamela Prati.

Prima di far entrare Roberta Giarrusso ed il suo futuro marito, con la quale convolerà a nozze il prossimo 16 giugno, la Balivo ha esordito così: "In una stagione di matrimoni inesistenti, quello che vi stiamo per raccontare è reale ed accadrà domenica prossima".

Nel corso dell'intervista anche la futura sposa, dopo aver visto una clip ha citato il nome di Marco Caltagirone. Il caso dell'ex prima donna del Bagaglino, ha lasciato un segno piuttosto amaro in tutto il mondo dello spettacolo. C'è chi ha distanza di tempo ancora ironizza sulla falsa messa in atto. Chi invece, ancora non riesce ancora a capire il perché di questa presa in giro.

In un'altra occasione sempre durante la puntata finale di oggi, Caterina Balivo per salutare il suo pubblico ha mandato in onda tutti i momenti più belli di questa stagione.

I telespettatori hanno assistito a momenti di gioia, di lacrime e tante risate.

Per mandare in onda la clip che riguardava le interviste ai numerosi ospiti nel salotto di Rai1, la padrona di casa nel blocco che riguardava la Prati ha aggiunto: "Momenti in cui abbiamo anche creduto". Quella della conduttrice è stata un'ulteriore stoccata alla soubrette sarda.

Ricordiamo, infatti, che nel corso dell'intervista Pamela Prati aveva raccontato alcuni aneddoti relativi ai preparativi delle nozze con l'imprenditore. Inoltre, aveva parlato dei presunti figli presi in affidamento.

Caterina Balivo: saluta i telespettatori

L'ultima puntata di Vieni da Me è stata una vera e propria festa. La padrona di casa, oggi, ha congedato i suoi telespettatori con l'allegria e la professionalità che da sempre la contraddistingue. Tanti gli ospiti di quest'ultima puntata: da Gianfranco D'Angelo alla sorpresa di Flavio Insinna, per poi passare alla presenza di Simona Izzo, Simon e tanti altri. In chiusura di puntata Caterina Balivo ha lanciato il tormentone estivo dei bambini Baby Shark ed ha detto: "Sono stati nove mesi intensi ma bellissimi.

Grazie per averci seguito e passate una buona estate." Nonostante la presentatrice di Aversa abbia dato appuntamento al pubblico per settembre, ancora non è chiaro se il programma verrà riconfermato dai vertici Rai. Per avere la certezza di tutti i programmi in onda nella prossima stagione, bisognerà attendere la presentazione dei palinsesti. Secondo alcune indiscrezioni, in quel di Viale Mazzini avrebbero in serbo tantissime novità.