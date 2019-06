Le puntate della soap opera americana Beautiful di venerdì 14 e sabato 15 giugno si prospettano davvero ricche di colpi di scena. La questione che genererà maggiore preoccupazione sarà lo stato di salute della piccola Kelly. La figlia di Steffy e Liam infatti, peggiorerà. La tata chiamerà preoccupatissima i genitori, chiedendo loro di rientrare a casa, dal momento che la bambina ha la febbre altissima. Liam e Steffy ovviamente si precipiteranno da lei.

Intanto Bill continuerà a litigare con Katie in merito alla questione dell'affidamento esclusivo di Will. I due discuteranno così tanto al punto che Bill minaccerà la donna di rivelare il suo passato al suo nuovo compagno.

Beautiful puntata venerdì 14 giugno: le condizioni di Kelly peggiorano, Liam e Steffy preoccupatissimi

L'episodio di Beautiful di venerdì 14 giugno sarà incentrato su Kelly. Liam e Steffy saranno al lavoro. In particolar modo, Spencer si troverà con Hope e Thorne a discutere di alcuni bozzetti.

Beautiful, trame 14 e 15 giugno: Kelly ha la febbre altissima, i genitori corrono da lei.

Ad un certo punto però sopraggiungerà la giovane Forrester, preoccupatissima. Steffy informerà il suo ex marito di aver ricevuto una telefonata molto importante da parte della tata della loro bambina. I due dovranno immediatamente ritronare a casa perché Kelly ha la febbre altissima. Liam ovviamente entrerà nel panico e lascerà perdere tutto quello che stava facendo per potersi allontanare con Steffy.

Brooke si mostrerà alquanto preoccupata per la forte vicinianza tra Liam e la sua ex moglie.

Ad ogni modo Hope si dirà tranquilla dal momento che è assolutamente normale che suo marito affronti con responsabilità il ruolo di padre. Bill invece andrà a trovare nuovamente suo figlio. Will però si mostrerà molto spaventato dal padre e proprio per questo motivo il potente capo della Spencer Publication deciderà di allontanarsi.

Episodio sabato 15 giugno: Bill minaccia Katie

Per quanto riguarda la puntata di Beautiful di sabato 15 giugno invece, vedremo che Bill continuerà la sua lotta per impedire alla sua ex moglie di togliergli l'affidamento di suo figlio Will.

La donna però gli dirà che non ha intenzione di estrometterlo completamente dalla sua vita, semplicemente vuole tutelare il bambino. Lo Spencer la prenderà molto male e minaccerà la donna di rivelare a Thorne il suo passato da alcolista. Thorne e Ridge saranno molto fiduciosi in merito alla questione dell'affidamento, mentre Brooke continuerà ad essere in pensiero per l'avvicinamento tra Steffy e Liam. A rassicurarla ci penserà Hope. La giovane Logan infatti le dirà di fidarsi pienamente di suo marito e anche di Steffy.