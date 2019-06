Continua la "guerra" a distanza tra Luca Onestini e il Grande Fratello: a poche ore dalla finalissima, infatti, il ragazzo ha deciso di usare i social network per informare tutti del fatto che non sarà presente in studio. Nonostante gli autori pare non gradiscano la sua presenza nell'ultima puntata del reality, lo speaker radiofonico si è detto certo del fatto che suo fratello Gianmarco avrà il sostegno della gente da casa, l'unica a poter decidere il vincitore con il televoto.

Luca di nuovo contro il GF: 'Non sarò in puntata'

Mancano circa 24 ore alla conclusione della sedicesima edizione del Grande Fratello: domani sera 10 giugno, infatti, conosceremo il nome del vincitore del reality condotto da Barbara D'Urso. Tra i concorrenti che si contendono il gradino più alto del podio, spicca sicuramente Gianmarco Onestini che, settimana dopo settimana, ha acquisito sempre più consensi tra i telespettatori per il suo atteggiamento corretto e mai sopra le righe.

Nell'ultimo periodo, però, sembra essere nata una specie di "guerra" a distanza tra il fratello del ragazzo e gli autori del programma: sono state tante, infatti, le volte in cui Luca si è lamentato pubblicamente del poco spazio che gli addetti ai lavori danno al suo consanguineo e, di conseguenza, alla sua famiglia.

Dopo essersi presentato fuori dalla Casa con un megafono per urlare a Gianmarco tutto l'affetto che lui e i parenti nutrono nei suoi confronti, l'ex concorrente del GF Vip si è esposto nuovamente con un post Instagram piuttosto polemico.

Il 9 giugno infatti, Luca ha scritto il seguente messaggio sui social: "La quiete prima della tempesta. Domani è il grande giorno, sapete per chi votare vero?".

"Vi comunico che, per scelta di altri, non sarò in puntata e non sarò nemmeno in studio. Non importa", ha fatto sapere Onestini tramite il suo account personale; tuttavia, il fidanzato di Ivana Mrazova si è detto certo del fatto che Gianmarco avrà tutto il sostegno che merita dalla gente. "Fortunatamente, fino a prova contraria, decidete tutto voi perché il pubblico è sovrano".

Gianmarco contro Francesca De Andrè

Un altro spunto di discussione che ha regalato uno dei fratelli Onestini, è quello che coinvolge la protagonista assoluta del Grande Fratello 16: Francesca De Andrè. Nel corso di un gioco che hanno proposto gli autori ai finalisti del realtiy, Gianmarco è stato chiamato ad esprimere un parere sincero sulla genovese e sul percorso che ha fatto all'interno della Casa.

"Ci sono varie cose che non mi piacciono: la prima, che giudichi gli altri prima di pensare a quello che fai tu.

Seconda cosa, sei troppo aggressiva, come quando hai lanciato per terra il piatto mentre litigavi con Gennaro", ha detto il giovane alla compagna d'avventura.

"Siamo persone mature e adulte, perciò possiamo parlare e confrontarci senza alzare il tono della voce o lanciare oggetti per aria", ha concluso il ragazzo.