Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera americana in onda da lunedì al venerdì su Canale 5 in Italia. Nelle puntate americane, invece, Liam tornerà a vivere insieme a Steffy e le sue bambine dopo aver detto addio ad Hope.

Beautiful: Hope e Liam si lasciano

Le anticipazioni di Beautiful annunciano il ritorno dell'amore tra Steffy e Liam. Tutto inizierà quando lo Spencer firmerà l'annullamento delle nozze con Hope. La Logan deciderà di mettere la parola fine alla loro relazione, in quanto è sicura che il figlio di Bill debba stare accanto a Steffy e alle due bambine.

Lei invece deciderà di fare la madre a Douglas, il figlio avuto da Thomas e la sfortunata Caroline, morta in seguito ad una brutta malattia al cervello.

Una crisi, quella tra la figlia di Brooke e il fratello di Wyatt, che inizierà dopo la morte di Beth durante il tragico parto sull'Isola di Catalina. In realtà la piccola è stata sottratta dal ginecologo Reese per recuperare dei soldi utili per ricoprire un grosso debito di gioco. In seguito, la neonata verrà adottata inconsapevolmente dalla Forrester, disposta a dare una compagna di gioco a Kelly. Proprio questo segreto sarà al centro delle puntate che si vedranno tra un anno in Italia. Ma la verità sembra avere le ore contate.

Beautiful, trame americane: Liam torna a vivere con Steffy e le loro bambine

Thomas e Xander scoprono il segreto di Beth

Le trame americane di Beautiful annunciano che Xander e Thomas verranno a conoscenza della verità sul parto di Hope, tutto ciò dopo aver ascoltato delle dichiarazioni di Zoe e Florence durante uno scontro alla casa di moda di Eric. Se il giovane Forrester vorrà tenere il segreto di Beth ben custodito, poiché vuole la Logan tutta per sé, lo stagista della Forrester Creations sarà sempre più convinto a rendere pubblico l'inganno da parte del dottor Reese e la figlia di Shauna Fulton.

Infatti deciderà di fermare l'annullamento delle nozze tra Hope e Liam (Scott Clifton), sebbene poi decida di ripensarci all'ultimo minuto.

Nel frattempo, Liam (ignaro di tutto) tornerà a casa con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e le sue bambine, sebbene questo sogno potrebbe finire presto, ovvero quando Hope verrà a conoscenza che Phoebe non è altro che Beth. Un ritorno di fiamma, quello tra lo Spencer e la Forrester che potrebbe far piacere ai fans dello sceneggiato statunitense.

Come evolverà la storia? Non resta che attendere le nuove anticipazioni di Beautiful per scoprire gli ultimi sviluppi.