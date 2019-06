Cosa ci facevano Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Gilda Ambrosio nello stesso posto ieri sera? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche ora, e più precisamente da quando alcuni siti hanno fatto notare la presenza di questi tre personaggi ad un evento di moda che c'è stato a Milano il 17 giugno. Gli affiatati piccioncini, dunque, si sono imbattuti per l'ennesima volta nell'unica ragazza che il napoletano ha frequentato alla luce del sole durante la separazione: la bella stilista con la quale il 29enne ha fatto coppia fissa per quasi un anno.

Pubblicità

Pubblicità

Belen, Stefano e Gilda alla stessa serata

Ogni volta che Belen e Stefano incrociano una loro vecchia conoscenza, si scatenano le chiacchiere: ieri sera, ad esempio, i ritrovati coniugi si sono imbattuti nell'unica ragazza accanto alla quale De Martino si è fatto vedere dopo la separazione dalla Rodriguez. Ovviamente stiamo parlando di Gilda Ambrosio, la stilista partenopea che per circa un anno è stata una figura fissa al fianco del conduttore: il 29 enne, però, aveva già spiegato di aver frequentato la conterranea soltanto quando tra loro era tutto finito (poco prima dello scorso Natale in un'intervista rilasciata a Fanpage).

Complice l'evento "Tucibi" organizzato da Domenico Iovine e Vincenzo Sabatino (amici di tutti e tre i protagonisti di questo gossip), lunedì 17 giugno c'è stato un incontro inaspettato tra i genitori di Santiago e l'ultima fiamma del napoletano.

Nonostante tutti gli ospiti siano stati ben attenti a non mettere mai Belen, Stefano e Gilda nella stessa inquadratura, è guardando le Stories che hanno pubblicato i diretti interessati che si evince che erano nella stessa location di Milano.

Pubblicità

Per il momento non si sa se l'argentina e la fashion blogger si sono scambiate qualche parola, o se quest'ultima e De Martino si sono degnati di uno sguardo: questo magari lo scopriremo leggendo i numeri dei settimanali scandalistici in uscita nei prossimi giorni.

I 'DeMartinez' innamoratissimi anche sui social

Prima di ritrovarsi faccia a faccia con Gilda Ambrosio (per la seconda volta in pochi mesi, dopo il chiacchierato incontro in una discoteca di Milano), Belen e Stefano si sono concessi un weekend romantico a Madrid.

Come hanno documentato sia la showgirl che il ballerino, dopo aver assistito al concerto di Alejando Sanchez, i coniugi si sono resi protagonisti di un siparietto che ha fatto molto discutere.

In alcune Stories che l'argentina ha pubblicato su Instagram, si vedeva il marito sdraiato a letto che cercava di dormire: lei, per provocarlo, diceva che quella notte le toccava "accarezzarsi" da sola il lato b. De Martino, stuzzicato dal commento della Rodriguez, si è tirato su e le ha detto: "Adesso non esageriamo".

Pubblicità

Dopo quasi un'ora di silenzio, la 34enne ha postato una foto della sua mano intrecciata a quella del napoletano, lasciando ben intendere a tutti cosa fosse successo in quel lasso di tempo in cui entrambi si sono assentati dai social network.