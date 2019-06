È una protesta piuttosto veemente quella che stanno mettendo su un gruppo di intellettuali contro la presenza di Belen Rodriguez e Stefano De Martino sul palco del festival simbolo della musica salentina: La Notte della Taranta. Alcuni artisti e docenti universitari hanno firmato l'"Appello alla dignità", un documento redatto per chiedere che non siano i protagonisti del gossip nostrano i volti della manifestazione nel 2019. Il direttore di Rai 2, Carlo Freccero, ha fatto sapere di aver pensato alla chiacchierata coppia per provare a trasformare questo evento in una specie di Sanremo estivo.

Si sta alzando un vero e proprio polverone attorno alla scelta della Rai di affidare la conduzione della Notte della Taranta a Belen Rodriguez e Stefano De Martino: sono in tanti, infatti, a trovare inadatta la presenza di questi due personaggi alla guida di una manifestazione tipica pugliese, legata alla tradizione più che al mondo dello spettacolo che la coppia rappresenta.

In questi giorni, dunque, un gruppo di intellettuali ha deciso di sottoscrivere un documento per chiedere che sia rivista la decisione della rete di far presentare questo importante evento a due protagonisti delle riviste di Gossip.

Si chiama "Appello alla dignità", la protesta che alcuni artisti e docenti universitari stanno facendo per opporsi alla presenza dei chiacchierati coniugi sul palco del festival che andrà in scena il 24 agosto prossimo.

"Ci chiediamo perché questo meraviglioso progetto culturale, sociale e politico, debba infrangersi vendendo l'anima del Salento al gossip, al trash, al populismo, all'acchiappa audience e all'acchiappa chiappe?", questo è parte del documento che 18 intellettuali hanno firmato per proporre l'estromissione dal cast della Notte della Taranta 2019 di Belen e Stefano.

"Perché la Fondazione asseconda la trasformazione commerciale e sanremese del Concertone?

Perché?", domandano ancora coloro che non sono d'accordo con la presenza dei coniugi De Martino sul palco della manifestazione che si tiene ogni anno a Melpignano.

Il pensiero che hanno espresso gli intellettuali che hanno firmato l'Appello alla dignità, è che la scelta di affidare la conduzione de La Notte della Taranta a due personaggi come Belen e Stefano, stona con il vero scopo di questo evento: dare lustro alla musica tradizionale salentina, con la quale hanno poco a che fare sia la showgirl argentina che il ballerino napoletano.

A volere la Rodriguez e De Martino alla guida di questa manifestazione, è stato Carlo Freccero: il direttore di Rai 2 ha dichiarato di aver pensato alla chiacchierata coppia perché vorrebbe trasformare questo storico festival in una sorta di Sanremo estivo.

La presenza dei coniugi a La Notte della Taranta, non è ancora stata ufficializzata: vedremo se la protesta degli artisti del posto, metterà in discussione quest'impegno di lavoro che vedrebbe i 'piccioncini' debuttare insieme alla conduzione di una serata dal vivo.