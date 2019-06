Nuovi episodi con la soap opera turca 'Bitter Sweet-Intrighi d'amore', (titolo originale Dolunay) che si compone di un totale di ventisei puntate. Le anticipazioni della puntata numero 8 di mercoledì 19 giugno in onda sul piccolo schermo alle ore 14:45, svelano che Demet non vorrà rinunciare all'affidamento di Bulut. La giovane donna deciderà di avere un incontro con il nipote e coinvolgerà in questa faccenda il marito, dimostrando di avere le idee chiare.

Demet deciderà di presentarsi alla villa di Ferit con un regalo nella speranza di potersi accattivare le simpatie del nipote, ma non sarà un'impresa facile. L'arrivo nella sua abitazione farà capire all'Aslan quanto la moglie di Hakan sia interessata a ottenere la custodia del bambino solo per una strategia economica. L'affarista deciderà di consultarsi con Engin, che si dimostrerà dello stesso pensiero dell'amico, capendo quanto si nasconda un interesse legato al denaro.

Ferit vuole fermare Hackan e Demet che hanno ottenuto l'affidamento di Bulut

Ferit non avrà intenzione di rinunciare all'affidamento di Bulut ma si renderà conto di aver perso il controllo della situazione dopo che Hakan e Demet hanno presentato una richiesta per prendersi cura del bambino. Il proprietario della villa vivrà attimi di panico per via di ciò che possa succedere a Bulut e dovrà trovare una rapida soluzione per evitare ulteriori problematiche in merito a questa faccenda.

Il datore di lavoro di Nazli potrà parlare della questione con un avvocato di fiducia come Engin, il quale gli darà delle indicazioni riguardo al modo in cui smascherare i parenti. Il protagonista della soap vorrà impedire a ogni costo che Hakan e Demet possano prendere delle decisioni ulteriori riguardo alla vita di Bulut.

L'Aslan ha bisogno dell'aiuto di Hakan e Demet

I due coniugi non sono interessati al benessere del nipote ma vorranno solo entrare in possesso dell'eredità.

Ferit sarà ignaro del fatto che il merito della decisione del giudice di affidare il bambino a Hackan è legato al piano di Asuman. Quest'ultima è stata incaricata di fare delle foto al bambino, così da togliere la podestà all'Aslan e permettere a Bulut di entrare in un nuovo nucleo familiare. Questa vicenda complessa finirà per allontanare le vite di Nazli e Bulut. che hanno instaurato un rapporto speciale; il bambino si è legato moltissimo ai due e soffre all'idea di doversi allontanare da entrambi.

Per impedire l'affidamento di Bulut, Ferit avrà bisogno di entrare in possesso di prove schiaccianti che dimostrino la colpevolezza di Hakan e Demet. Il protagonista potrà godere dell'aiuto della sua dipendente per poter far tornare il nipote alla villa.