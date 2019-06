Le vacanze di Belen Rodriguez a Ibiza, sono iniziate all'insegna della sensualità: la soubrette, infatti, ha cominciato a pubblicare su Instagram i primi scatti dalla lussuosa villa che ha affittato per sé e la sua famiglia per tutta l'estate. A catturare l'attenzione degli appassionati di Gossip, però, sono state soprattutto le foto nelle quali l'argentina appare coperta esclusivamente da un mazzo di fiori: se da un lato c'è chi ha apprezzato l'artisticità dell'immagine, dall'altro c'è chi ha rimproverato la donna per l'eccessivo esibizionismo che dimostra di avere ancora a 35 anni.

L'alba senza veli di Belen a Ibiza

Come accade ogni anno in questo periodo, le foto che Belen Rodriguez pubblica delle sue vacanze a Ibiza fanno molto discutere: ieri, dopo aver condiviso con i fan dolci momenti familiari con Stefano De Martino e Santiago, la showgirl ha deciso di mostrarsi quasi totalmente senza veli.

Forse per rendere pubblico un regalo che le ha fatto il ritrovato marito, l'argentina si è fatta fotografare a letto coperta soltanto da un mazzo di fiori e da un lenzuolo sul seno: le gambe e il lato b della presentatrice, infatti, sono stati messi in bella mostra in tre immagini che campeggiano sul suo profilo Instagram.

Belen Rodriguez posa su Ig coperta solo da un mazzo di fiori, alcuni: 'Basta, sei madre'.

Stando alla descrizione che ha scritto la 35enne, il momento che è ha voluto immortalare è quello di una delle prime albe che ha visto a Ibiza quest'estate: molto probabilmente, dall'altra parte dell'obiettivo c'era il suo amato ballerino.

Le foto postate da Belen di lei in un letto palesemente sfatto, hanno diviso la rete: da un parte c'è chi ha apprezzato questi scatti così sensuali e romantici allo stesso tempo, dall'altra chi ha accusato la soubrette di mettersi troppo in mostra per provocare.

Il commenti del web sulle foto a letto di Belen

Gli scatti in cui la Rodriguez è coperta solo da un mazzo di fiori, hanno raccolto oltre 250 mila "like" in meno di un giorno: tra i commenti che sono stati scritti su Instagram, però, non mancano quelli negativi.

"Ti abbiamo vista in ogni tua prospettiva, penso sia arrivato il momento di andare avanti. Pensa a tuo figlio, leggere certe cose potrebbe non fargli piacere", "Sei intelligente, non mostrare solo posizioni provocanti", "Vestiti che hai una certa età", "Basta, sei una madre", questi sono solo alcuni dei pareri di disapprovazione che sono stati espressi sotto all'ultimo post dell'argentina.

C'è da dire, però, che molti altri utenti della rete hanno apprezzato l'artisticità di queste chiacchierate foto, arrivando a complimentarsi soprattutto con chi le ha fatte per la fortuna che ha avuto di avere di fronte uno spettacolo come il corpo seminudo di Belen.

Nessuna novità, invece, sul gossip che vorrebbe la showgirl in attesa del suo secondo figlio: nonostante "Spy" abbia dato per certa la gravidanza della conduttrice (sostenendo addirittura che starebbe aspettando una femminuccia), la diretta interessata tace e preferisce mostrarsi in tutta la sua sensualità.