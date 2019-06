Finalmente oggi, lunedì 10 giugno, i telespettatori italiani hanno assistito al primo esordio della romantica soap opera “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore in onda su Canale 5. Questo sceneggiato il cui titolo originale è “Dolunay” (“Luna piena” in turco), con protagonisti i due famosi attori Ozge Gurel e Can Yaman terrà compagnia al pubblico italiano per tutta l’estate. I fan sono curiosi di scoprire cosa succederà nei prossimi appuntamenti in onda questa settimana.

Gli spoiler del terzo episodio, annunciano che Nazli e Ferit parteciperanno allo stesso evento mondano organizzato dal signor Nakatami per festeggiare le relazioni tra Giappone e Turchia.

Trama 11 giugno: Nazli cena con Ferit e Bulut

Mentre nella prima puntata Ferit Aslan ha incontrato Nazli Piran senza sapere che si trattava della nuova cuoca che ha assunto, nell’appuntamento di martedì 11 giugno 2019 scoprirà la verità. L’aspirante chef e il suo datore di Lavoro si rivedranno in una maniera stravagante, visto che si ritroveranno in casa senza sapere della rispettiva presenza, al tal punto da aggredirsi dopo aver pensato di avere a che fare con un ladro.

Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, terza puntata: Nazli e Ferit allo stesso evento

Successivamente Nazli farà da baby sitter al piccolo Bulut: il bambino e la dipendente di Ferit instaureranno una forte complicità. Quest’utlimo non appena farà ritorno dal lavoro si scaglierà contro la Piran per il disordine che gli farà trovare, provocando un grande dispiacere al nipote. Dopo il rimprovero, l’Aslan chiederà alla sua cuoca di preparare la cena per lui e Bulut: il bambino inviterà la studentessa a sedersi con lui, ricevendo il consenso dello zio.

Asuman e Fatosh si prenderanno gioco di Nazli, insinuando il fatto che si stia innamorando del suo padrone. In seguito Asuman mentre sua sorella sarà intenta a cucinare, approfitterà della situazione per introdursi nelle stanze della lussuosa villa di Ferit, ed impossessarsi di un fermo cravatta d’oro. Infine Nazli e Fatosh accompagneranno Asuman ad una festa in discoteca: quest’ultima si comporterà in un modo inappropriato mettendo in imbarazzo la sorella e la loro amica.

Terzo episodio in onda mercoledì 12 giugno: Ferit prende le difese di Nazli

Le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda su Canale 5 mercoledì 12 giugno 2019, rivelano che Nazli verrà invitata dalla sua insegnante a partecipare ad un importante evento diplomatico che avrà luogo a Istanbul, per fare pratica con il il giapponese. La Piran non sarà a conoscenza che alla stessa festa prenderanno parte Engin e Ferit. Quest’ultimo dopo essersi accorto della presenza della sua cuoca rimarrà colpito dal suo fascino, e le chiederà delle spiegazioni ricevendo una brutta risposta: la sorella di Asuman gli farà presente che pur essendo il suo capo non deve intromettersi nella sua vita privata.

Nonostante ciò, l’Aslan prenderà le difese della giovane studentessa quando per errore farà cadere un bicchiere sul vestito della consorte dell’ambasciatore Nakatami. Purtroppo Engin metterà in cattiva luce Nazli, rivelando a Ferit di averla vista la sera precedente in un locale frequentato dalle donne che sono alla ricerca di uomini benestanti. Nel frattempo la Piran rivolgerà le sue scuse ai due coniugi giapponesi, facendoli rimanere senza parole per aver parlato perfettamente la loro lingua.