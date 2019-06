Si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali Belen Rodriguez e Stefano De Martino presto rinnoveranno i voti nuziali. Durante la puntata odierna di Mattino 5, infatti, Federica Panicucci ha svelato quella che sarebbe la data scelta dalla coppia per promettersi amore eterno per la seconda volta. La showgirl e il ballerino, dunque, dovrebbero dirsi "sì" il 20 settembre prossimo a Ibiza davanti ad amici e parenti: la cerimonia che starebbero organizzando i piccioncini, dovrebbe essere al mare nel giorno in cui ricadrebbe il sesto anniversario delle prime nozze.

Pubblicità

Pubblicità

Belen e Stefano vicini al secondo 'sì' dopo sei anni

Ad un paio di mesi dall'ufficializzazione del loro ricongiungimento, Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornano al centro del Gossip per un importante evento che starebbero programmando: i bene informati, infatti, sostengono che presto i piccioncini si sposeranno per la seconda volta in una location da sogno.

A confermare l'indiscrezione che circola da settimane sul web, è stata Federica Paninucci nel corso della puntata odierna di Mattino 5: la conduttrice, infatti, ha rivelato quella che dovrebbe essere la data del matrimonio bis dei "DeMartinez".

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: nozze bis a Ibiza il 20 settembre (RUMORS).

20 settembre 2019: sarebbe questo il giorno scelto dalla chiacchierata coppia per rinnovare i voti nuziali, un giorno molto importante per entrambi per diversi motivi. In questa data, infatti, si festeggiano sia i 35 anni dell'argentina che il sesto anniversario delle prime nozze della showgirl e il ballerino.

Stando a quello che si dice, inoltre, questa celebrazione dovrebbe avvenire davanti al mare sull'isola preferita degli sposi: Ibiza.

Belen e Stefano, dunque, trascorreranno le loro vacanze estive in Spagna come è consuetudine e poi, tra un impegno di lavoro e l'altro, si vocifera che torneranno sulla "isla" per promettersi amore eterno davanti ad amici e parenti.

Pubblicità

Gli impegni Tv di Belen e Stefano

Le news sulle presunte nozze bis della Rodriguez e De Martino, non sono le uniche ad essere trapelate ultimamente: nei giorni scorsi, infatti, tutti i siti di gossip hanno riportato la notizia che i coniugi presenteranno ben due programmi insieme.

Il direttore di Rai 2, Carlo Freccero, ha fatto sapere che il prossimo 28 agosto Belen e Stefano saranno i padroni di casa de "La Notte della Taranta 2019", uno show dedicato alla musica tradizionale salentina.

Qualche giorno dopo, inoltre, i genitori di Santiago torneranno in televisione per condurre il "Festival di Castrocaro", uno storico format Rai che cerca di scoprire nuovi talenti.

La carriera del napoletano sul piccolo schermo, comunque, è in forte ascesa: si dice, infatti, che a settembre il 29enne presenterà una nuova trasmissione quotidiana su Rai 2 dedicata all'amore, che dovrebbe andare in onda prima di "Detto Fatto".