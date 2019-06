Il ritrovamento di Moises sarà al centro delle nuove puntate di Una vita, trasmesse nelle prossime settimane in Italia. Il bambino infatti verrà ritrovato da Blanca e Diego grazie all'intervento di Samuel.

Una Vita: i vicini credono che Blanca sia pazza

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate in onda nelle prossime settimane in Italia, si soffermano sul ritrovamento di Moises. Tutto inizierà quando Blanca (Elena Gonzalez) scoprirà di aver partorito una bambina morta al posto di un maschietto.

Ma la Dicenta dimostrerà di non credere a questa versione in quanto è sicura di aver dato alla luce un bambino vivo e vegeto, sebbene i suoi ricordi siano sfocati per via dello svenimento sopraggiunto alla fine del doloroso travaglio. La figlia di Ursula infatti negherà fin da subito questa eventualità, tanto da cercare il bambino dovunque. All'inizio tutti, compreso Diego, crederanno che la donna sia impazzita, tanto da farla ricoverare in una struttura per farle recuperare la forma fisica e mentale.

Una Vita, trame: Blanca e Diego si ricongiungono con Moises, Ursula furiosa

Fortunatamente il giovane Alday si renderà conto che la sua amata ha detto la verità, tanto da mettersi alla ricerca di Moises, il frutto del loro amore.

Anticipazioni Una Vita: Samuel rivela dov'è stato nascosto Moises

Stando alle trame di Una Vita, in onda prossimamente sulle reti Mediaset, si evince che la ricerca si rivelerà più impegnativa del previsto finché Samuel non deciderà inaspettatamente di aiutarli. Nel frattempo Ursula (Montserrat Alcovvero) deciderà di fuggire insieme al nipotino da Acacias 38.

Carmen tenterà di fermarla usando anche dei modi violenti. In questo frangente, la povera serva riceverà una pugnalata al ventre dalla vecchia istitutrice. Samuel, una volta tornato a casa, troverà il corpo della povera donna riverso in un lago di sangue, tanto che le sue condizioni saranno ritenute disperate. Fortunatamente la cameriera riuscirà a salvarsi e rivelerà all'Alday le intenzioni bellicose della vedova di Jaime. Il marito di Blanca, a questo punto, sarà colto da gravi rimorsi di coscienza, tanto da rivelare al fratello cosa stia realmente accadendo.

Di conseguenza tra i due ci sarà un momento dolcissimo dove Diego chiederà perdono al fratello per averlo ritenuto responsabile della morte del loro papà.

La Dicenta e Diego ritrovano il loro figlio

Dopodiché Blanca e Diego si metteranno sulle tracce di Moises e la Dicenta. La coppia riuscirà a rintracciare il cocchiere della carrozza diretto a Valencia con la nonna e il nipote. I due innamorati riusciranno finalmente a stringere tra le braccia il bambino che credevano aver perso per sempre grazie al pentimento di Samuel.

Dall'altro canto, la Dicenta apparirà fuori di testa quando capirà che la carrozza non la porterà mai a destinazione insieme al figlio di Blanca. La darklady si vendicherà del torto subito? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.