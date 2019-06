La nuova serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che occuperà la fascia pomeridiana Mediaset per tutto il periodo estivo, pur avendo debuttato su Canale 5 da poco è già molto apprezzata. Sicuramente il pubblico ha gradito la presenza nelle trame dell’attrice turca Ozge Gurel, già conosciuta per aver recitato nello sceneggiato Cherry Season. Dalle anticipazioni del dodicesimo appuntamento, in onda il 25 giugno 2019, si evince che, mentre Ferit Aslan e Nazli Piran trascorreranno sempre più tempo insieme, Asuman rischierà di essere smascherata da Deniz.

Quest’ultimo rimarrà sorpreso quando vedrà arrivare a casa di Demet la sorella di Nazli. Fortunatamente la moglie di Hakan troverà un escamotage per non destare sospetti dato che la giovane, su sua richiesta, si metterà a giocare con Bulut.

Nazli scopre il tradimento della sorella

Nella decima puntata che i telespettatori italiani hanno visto il 21 giugno, Demet e Hakan hanno raggiunto il loro obiettivo. La perfida coppia è riuscita ad ottenere l’affidamento temporaneo del nipote Bulut facendolo cadere nella disperazione totale, visto che è stato costretto ad abbandonare la villa dello zio Ferit.

Ancora una volta Nazli ha sollevato l’umore del bambino aiutandolo, insieme a Deniz, ad ambientarsi nella sua nuova casa. In seguito Demet ha cercato di convincere la Piran a lavorare per lei e suo marito. La moglie di Hakan non ha voluto mettere fretta alla cuoca per rispondere alla sua proposta. Dall'altra parte la coinquilina di Fatos ha scoperto il tradimento della sorella quando era sul punto di accettare l’offerta della zia di Bulut. La Piran è venuta a conoscenza che è stata Asuman a trafugare i documenti di Ferit e a consegnarli nelle mani dei malvagi coniugi.

Nazli non ha trovato il coraggio di svelare al suo datore di lavoro che gli Onder sono diventati i nuovi tutori di Bulut, servendosi della complicità di sua sorella.

Asuman fa rimanere senza parole Deniz

Nell’episodio in programmazione martedì 25 giugno Nazli si preoccuperà seriamente per la sorte della sorella Asuman per aver fotografato delle informazioni possedute soltanto da Ferit. Successivamente la coinquilina di Fatos, dopo essersi accorta che nel frigo dell'Aslan mancano gli ingredienti necessari per poter cucinare, riuscirà a convincere l’imprenditore a portarla a fare degli acquisti al mercato.

Nazli si troverà in una situazione parecchio imbarazzante perché i venditori di frutta e verdura crederanno che Ferit sia il suo aiutante. Quest’ultimo non appena farà ritorno a casa verrà accolto dalla signora Ikban e da Engin che non esiteranno a provocarlo quando si accorgeranno che ha fatto la spesa con Nazli. Ad un certo punto Ferit parlerà al telefono con il suo avvocato che gli farà sapere che presto, tramite la copia del documento di Demir, sarà possibile risalire al modello di smartphone con cui è stata scattata la foto.

Dopo aver ascoltato le parole del legale l’aspirante chef perderà i sensi facendo allarmare l’Aslan. Dopo essersi ripresa la Piran metterà immediatamente al corrente Fatos delle ultime novità. Asuman, dopo aver sentito la conversazione tra le due amiche, si presenterà da Demet, facendo rimanere senza parole Deniz. A questo punto la sorella di Nazli farà credere al cognato di Hakan di essere andata a far visita al piccolo Bulut.