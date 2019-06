La banda del Professore sta per tornare: tra meno di un mese i componenti del gruppo si riuniranno nella terza inedita parte de La casa di carta, su Netflix dal 19 luglio. La serie in lingua non inglese più vista degli ultimi anni vedrà, anche questa volta, i ladri più famosi di Netflix alle prese con un colpo - si dice nel trailer - più rumoroso e stupefacente del primo. Inoltre, la nuova impresa partirà da un obiettivo che non è il denaro, ma una missione di salvataggio.

Rio, infatti, è stato rapito da una banda di uomini armati e Tokyo e compagni cercheranno di fare il possibile per salvargli la vita. La banda, come sempre guidata dalla mente astuta del Professore, si allargherà. Dalle anticipazioni in rete si parla di cinque nuovi componenti che andranno ad aggiungersi a quelli vecchi e già noti dei precedenti episodi. Si possono già vedere i volti dei nuovi arrivati nella locandina pubblicata da Netflix giorni fa. Alcuni si conoscono già in altre vesti, l'ex ispettrice Raquel Murillo e la segretaria della Zecca Mònica Gaztambide.

Novità sul cast de La casa di carta 3, cinque nuovi componenti della banda

Cinque personaggi debutteranno come i nuovi componenti della banda di ladri che è riuscita a stampare un miliardo di euro alla Zecca di Stato e a fuggire con il bottino. Uno dei nuovi arrivati ne La casa di carta 3, come si è detto in questi giorni, sarà Palermo, il cui nome è stato svelato in settimana a seguito di una particolare campagna promozionale attuata da Netflix in alcune città italiane, tra cui il capoluogo siciliano.

Il personaggio è interpretato da Rodrigo de la Serna che, in una recente intervista, ha parlato di Palermo come di una vecchia conoscenza del Professore che si rivelerà molto utile per portare a termine il nuovo colpo.

Palermo non sarà l'unica new entry nella banda di criminali guidata dal Professore. Ci saranno anche Stoccolma (Esther Acebo), un volto già conosciuto nella serie come Mònica Gaztambide, ex segretaria della Zecca, Lisbona (Itziar Ituño), altra presenza già nota al pubblico come l'ispettrice Raquel Murillo, - Bogotà (Hovik Keuchkerian) e Marsiglia (Luka Peros).

La casa di carta 3: trama e cast della serie

Dopo aver stampato e rubato un miliardo di euro alla Zecca di Stato, una banda di ladri guidati dall'astuto Professore si divide. Mentre si stanno godendo la vita, ciascuno con la propria parte di bottino, Rio viene catturato da una banda di uomini armati e Tokyo, che è riuscita a fuggire, cerca l'aiuto del Professore. L’unico modo per salvare Rio e proteggere il segreto del gruppo è rimettere insieme la banda per organizzare un altro colpo, più sorprendente del primo.

Nel cast de La casa di carta 3 ritroveremo Jaime Lorente, Àlvaro Morte, Ùrsula Corberò, Esther Acebo, Itziar Ituño, Darko Peric, Pedro Alonso, Miguel Herrán e Alba Flores. A questi si aggiungeranno Luka Peros, Hovik Keuchkerian e Rodrigo de la Serna.