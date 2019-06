I prossimi episodi italiani dello sceneggiato spagnolo “Una vita” ambientato ad Acacias 38 saranno molto coinvolgenti. Blanca Dicenta finalmente aprirà gli occhi, dato che dopo aver scoperto di essere stata plagiata dalla devota Cristina Novoa su ordine della madre, darà inizio alla sua vendetta. La Dicenta Junior oltre a tenere in ostaggio Ursula, accusandola di aver rapito suo figlio, perderà la fiducia del marito Samuel Alday, quando metterà in salvo sua madre dalle sue grinfie.

Carmen stanca delle minacce della sua padrona, approfitterà della situazione. La domestica dopo aver fatto scoprire a Diego e Blanca che il loro bambino Moises è ancora vivo, si alleerà con il suo amato Riera per mettere fuori gioco l'ex istruttrice.

Ursula sequestrata dalla figlia, Blanca non riesce ad uccidere la madre a causa del marito

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda in Italia tra qualche settimana, e che i telespettatori spagnoli hanno già visto lo scorso anno per via della differenza di trasmissione, rivelano che Blanca quando avrà la conferma di non essersi sbagliata, ovvero che suo figlio Moises è ancora vivo, si vendicherà.

La Dicenta Junior convinta che la sua creatura sia stata scambiata alla nascita da sua madre Ursula, la sequestrerà nel pantheon degli Alday. Purtroppo l’ex istruttrice dopo aver ribadito alla figlia di non essere coinvolta con la sparizione del nipote, riuscirà a liberarsi. La malvagia darklady approfitterà di un momento di distrazione di Blanca, per incendiare la tomba familiare in modo da lasciare un indizio a Samuel. Quest’ultimo infatti già alla ricerca delle due donne insieme al fratello Diego, si recherà subito al cimitero quando vedrà il fuoco.

A quel punto Ursula non appena sua figlia si risveglierà, continuerà a dirle che la bambina che ha messo al mondo è nata davvero morta. Blanca inizierà a dubitare dell’onestà del marito, quando le impedirà di uccidere sua madre.

Diego decide di contattare il padre, Carmen e Riera vogliono smascherare la loro padrona

La Dicenta Junior farà presente a Samuel che non gli consentirà di vedere suo figlio, fino a quando non le dimostrerà di potersi fidare di lui.

Il secondogenito di Jaime farà andare su tutte le furie anche la matrigna, quando si rifiuterà di denunciare Blanca con l’accusa di aggressione per farla internare in un istituto psichiatrico. Successivamente Diego penserà di risolvere la complicata situazione, decidendo di scrivere una lettera al padre, con la convinzione che si trovi in una clinica svizzera per potersi ristabilire del tutto. Il marito di Blanca avendo il timore che possa venire alla luce la verità sul decesso del genitore morto per mano sua, tenterà in tutti i modi di convincere il fratello a non mettersi in contatto con lo stesso, precisandogli che si è allontanato da loro proprio per non essere messo al corrente degli ultimi avvenimenti.

Diego non si adeguerà alla volontà del fratello, visto che non rinuncerà ad inviare un messaggio al padre. Intanto la domestica Carmen essendosi alleata con il suo amato Riera per farla pagare alla sua padrona Ursula, accetterà su ordine del detective di aprire un cofanetto appartenente alla stessa per scoprire cosa contiene al suo interno.