La soap opera turca "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore" ha già conquistato il pubblico italiano. Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 la prima settimana di luglio, Ferit Aslan verrà incastrato da Demet e Hakan, i quali troveranno un escamotage per far sì che gli venga confermato ulteriormente l'affidamento di Bulut.

Il giudice, infatti, quando vedrà delle foto che ritraggono il ricco manager in atteggiamenti complici prima con Buse e poi con Nazli Piran, affiderà la custodia del bambino ai coniugi Onder definitivamente.

Demet gelosa di Ferit e Nazli, Asuman difende la sorella

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse da lunedì 1 a venerdì 5 luglio svelano che Hakan, dopo aver appreso delle intenzioni di Ferit di far controllare la vettura che ha causato il decesso di Demir e Zeynep, farà di tutto per non far venire a galla la verità. Il marito di Demet, infatti, ordinerà a Resul di cancellare le prove della manomissione dei freni dell'automobile incidentata.

Intanto Fatos, Asuman e Nazli, dopo essere state in piscina con Bulut si prepareranno per recarsi al concerto di Alya. Aslan però non potrà assistere all'esibizione dell'ex fidanzata di Deniz a causa di una forte influenza, e così anche la Piran deciderà di restare con lui per accudirlo.

Il giorno successivo Fatos si troverà in una situazione imbarazzante, perché lei ed Engin rimarranno bloccati in ascensore. Demet, gelosa nel vedere Nazli e Ferit sempre più vicini, farà recapitare al suo ex fidanzato una missiva anonima per far sì che scopra che a scattare la foto del documento che gli ha fatto perdere la custodia del nipote è stata Asuman.

Quest'ultima dapprima sembrerà sul punto di rinunciare a lavorare per gli Onder, poi però per proteggere la sorella stringerà un nuovo accordo con loro.

Hakan ingaggia Buse, Bulut affidato agli Onder definitivamente

Ferit riuscirà ad impedire ad Hakan di avere libero accesso nella sua società, mentre Nazli cercherà invano di frequentare una lezione di un famoso chef iraniano. Deniz, dopo aver acquistato il locale dove canta Alya, la deluderà per l'ennesima volta quando le rivelerà di non provare più nulla per lei.

Fatos cadrà in preda alla disperazione dopo l'esito negativo di un colloquio di lavoro. L'attrazione tra Ferit e Nazli sarà sempre più palese, ma nessuno dei due si deciderà a fare il primo passo verso l'altro. Deniz proporrà a Fatos di lavorare nel suo locale, mentre Hakan, dopo aver evitato di cadere in una trappola ordita da Aslan, ordinerà a Buse di gettarsi tra le braccia del suo rivale proprio prima dell’udienza riguardante l'affidamento di Bulut.

Quando arriverà il giorno della sentenza, il bambino dirà in tribunale di voler andare a vivere con Nazli e Ferit. L'avvocato di Demet, però, mostrerà al giudice delle foto che ritraggono l'imprenditore prima in compagnia di Buse e poi di Nazli, facendo credere così che l'uomo abbia più relazioni contemporaneamente. Questa "prova" risulterà fondamentale agli occhi del giudice, il quale per la seconda volta riconoscerà l'affidamento definitivo di Bulut agli Onder.