Tra Pamela Anderson e Adil Rami è ufficialmente finita. Lo ha annunciato, in un recentissimo post pubblicato sul noto social network 'Instagram', la stessa famosa attrice e showgirl originaria del Canada. La love story tra l'ex bagnina di Baywatch e il calciatore francese di origine marocchina, 17 anni più piccolo di lei, durava almeno dal 2017. Come riporta un articolo di Sky Tg24, durante i primi mesi del fidanzamento la stessa Anderson sosteneva che il suo nuovo fidanzato fosse molto protettivo nei suoi confronti e geloso e ciò era visto molto positivamente dall'attrice.

La Anderson: 'Rami mi tradiva e conduceva una doppia vita'

La motivazione della fine della love story è stata spiegata dalla stessa Pamela Anderson, nel già citato post pubblicato su Instagram. Andando maggiormente nei particolari, la Anderson ha rivelato che il difensore del Marsiglia l'avrebbe tradita e avrebbe condotto una vera e propria 'doppia vita'. Oltre a ciò, nello stesso post sul social la popolare showgirl ha ribadito che Rami l'avrebbe tradita sin dall'inizio del loro fidanzamento. Inoltre, la Anderson ha aggiunto che il calciatore avrebbe mentito a tutti e sarebbe personalmente una sorta di "mostro".

La rivelazione della modella: 'Ho saputo che lui ha tradito anche altre, mi avevano già messo in guardia su Rami'

Come riportato in un articolo pubblicato sul sito web del Tgcom 24, la modella canadese si era anche trasferita in Francia per vivere con lo stesso difensore della squadra marsigliese. Inoltre, la Anderson ha affermato di aver parlato anche con la ex del difensore e ha scoperto che anch'essa è stata continuamente tradita. Su ciò, la modella ha aggiunto che anche l'ex di Rami è molto triste e scossa e che, dopo le sue rivelazioni, ora il calciatore non potrà più fargli del male.

Inoltre, la Anderson ha scritto che i sociopatici e i narcisisti non cambiano mai e ha descritto la sua attuale situazione come una sorta di incubo.

In tal modo, la popolare showgirl ha ipotizzato che lo stesso calciatore potrebbe essere una personalità avente il disturbo narcisistico o quello sociopatico, due disturbi di personalità che sono notoriamente caratterizzati dall'utilizzo continuo della manipolazione psicologica ed emotiva. Oltre a tutto ciò, la Anderson ha rivelato anche di essere stata avvertita riguardo il 'vero carattere' del popolare calciatore francese di origine marocchina.

Difatti, tra gli altri, anche il famoso regista e fotografo statunitense David LaChapelle gli aveva parlato del forte 'lato sinistro' del calciatore del Marsiglia ma la stessa Anderson aveva deciso di concedere fiducia a Rami.