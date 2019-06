Nelle scorse settimane, Giulia Salemi e Francesco Monte hanno ufficializzato la fine della loro relazione d'amore.I due lo hanno annunciato sui social, ma nessuno si aspettava questo epilogo. Da quando sono usciti dal GF infatti, i due sono sempre apparsi molto affiatati e complici, ma qualcosa sembra essere cambiato. A quanto pare, la volontà di chiudere la relazione è arrivata da parte dell'ex di Cecilia Rodriguez. L'ex gieffina sembra essere rimasta molto male per questa decisione del suo ormai ex e su Instagram si è lasciata andare a un commovente pianto.

Dopo la rottura, a Monte sono stati affibbiate alcune frequentazioni. In particolar modo, tra i fan dell'ex coppia sembra essersi sparsa la voce di una possibile flirt tra il ragazzo e Diletta Leotta, anche lei uscita da poco da una storia d'amore.

L'incontro in Radio tra Giulia e la Leotta

I seguaci più attenti di Francesco Monte, negli scorsi giorni, hanno notato un video postato su Instagram da Monte in cui si sentirebbe la voce della Leotta.

Sui social e tra le riviste di Gossip si è subito iniziato ad ipotizzare un flirt tra i due, che ancora non hanno smentito in maniera chiara la cosa. All'ex tronista era stato in precedenza affibbiato un flirt con una modella, conosciuta al matrimonio di un amico, ma in questo caso il diretto interessato aveva smentito.

Nella giornata di ieri 24 giugno, Giulia Salemi è stata ospite su Radio 105 nella rubrica condotta da Diletta Leotta e Daniele Battaglia.

Tra le due non sembra esserci stata affatto aria di tensione, dato che Salemi ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui era presente anche Diletta. Il comico Caligiuri, in diretta radio, ha esortato le fan dell'ex coppia formatasi al Grande Fratello Vip a tranquillizzare gli animi e a smetterla con le minacce di morte. Lo stesso ex tronista aveva riferito di aver ricevuto delle minacce di morte dopo la fine della sua love story.

Giulia Salemi inizia a seguire su Instagram Diletta Leotta

Giulia Salemi ha inoltre iniziato a seguire su Instagram Diletta Leotta.

Tra le due sembra non esserci dunque alcuna rivalità, nonostante le voci circolate in questi giorni. Le due potrebbero magari aver avuto modo di parlare e chiarire la questione. Intanto l'ex gieffina sembra essere andata avanti con la sua vita e con il suo lavoro. I fan della donna si erano infatti un primo momento preoccupati vedendo la donna così triste per quanto accaduto. Alcuni giorni fa, la mamma Fariba ha risposto a un commento di una fan della figlia e ha scritto che Monte non cerca più Giulia.

I fan, che speravano che tra i due potesse esserci un ritorno di fiamma, dovranno forse riporre ogni possibile speranza.