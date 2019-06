Le trame della serie turca Bitter Sweet riservano entusiasmanti curiosità. Nelle puntate che sono andate in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, Demet e Hakan, gli zii di Bulut, sono stati valutati molto positivamente dal giudice che si è occupato dell'affidamento del bambino, in seguito alla morte dei suoi genitori. Frattanto Ferit ha fatto del tutto per far si che i suoi avvocati scoprissero la vera motivazione che ha spinto la coppia a volersi occupare di Bulut, poiché l'uomo è convinto che Hakan e Demet siano interessati ad occuparsi del bimbo, esclusivamente per impossessarsi delle quote della Pusula Holding. Di seguito il resto del riassunto delle puntate andate in onda di Bitter Sweet.

Pubblicità

Pubblicità

Bulut ha un infortunio

Nelle puntate di Bitter Sweet, trasmesse dal 24 al 28 giugno, Ferit ha cercato di scoprire, grazie ai suoi avvocati, le vere intenzioni di Hakan e Demet nei confronti di Bulut. Nel frattempo Nazli si è scontrata con Asuman per quanto riguarda le foto. La donna, infatti, ha pensato di rivelare tutto a Ferit, ma non ha voluto tradire la fiducia dell'uomo. In seguito Bulut ha avuto un'infortunio e Nazli e Ferit si sono recati immediatamente a trovarlo in ospedale, dove i due hanno avuto uno scontro con Demet.

Pubblicità

Successivamente Fatos ha voluto parlare con Engin, ma secondo Alya non avrebbe dovuto farlo. Intanto Ferit ha chiesto informazioni sulle foto e Nazli ha perso i sensi all'improvviso, poiché sapeva la verità. Poi Asuman si è recata subito da Demet per chiederle cosa fare.

Engin scopre la verità su Fatos

Nazli è stata notevolmente occupata con il suo lavoro, ma ha trovato ugualmente anche del tempo per recarsi da Bulut. In seguito Nazli si è resa conto all'improvviso che il bambino soffriva la mancanza di suo zio Ferit, ma quest'ultimo si è poi rifiutato di entrare nella casa di Hakan e Demet, a causa dei loro scontri iniziati già in passato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nel frattempo Engin ha scoperto la verità sulla reale vita di Fatos, per tale ragione Ferit ha ancora più sospetti nei riguardi di Nazli. Successivamente Hakan ha assistito all'incontro tra Ferit e Demet e ne è rimasto notevolmente sconvolto. Poi Hakan ha imposto a Bekir di comportarsi come ha già fatto in precedenza nei confronti di Demir e Zeynep. In seguito Hakan si è confrontato con Demet ed è riuscito a cambiare idea. Frattanto Ferit ha salutato Bulut, il quale è andato via con gli zii, Hakan e Demet.

Poi Ferit ha deciso di accompagnare a casa Nazli e Deniz. Quest'ultima durante il tragitto ha poi ricevuto una strana telefonata, nella quale le è stato annunciato che Alya non stava molto bene, poiché aveva esagerato con gli alcolici. Poco dopo Deniz, Nazli e Ferit hanno raggiunto la ragazza per portarla via. Poi tutti insieme hanno passato una deliziosa serata. Infine, Ferit ha mostrato a Deniz l'auto con la quale hanno avuto l'incidente Zeynep e Demir, conservata in segreto nel garage della società.

Pubblicità

Più tardi Hakan ha scoperto la presenza della macchina nel garage ed è rimasto notevolmente adirato, poiché è parecchio preoccupato che qualcuno possa scoprire la verità sull'incidente.