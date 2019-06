Sono giorni decisivi per la definizione del cast della nuova edizione di Tale e quale show. In queste ultime settimane Carlo Conti, insieme al responsabile del programma, ha assistito a provini, visionato video e valutato le candidature giunte sulla sua scrivania. Il cerchio si sta stringendo ed entro la fine di luglio si tireranno le somme.

Secondo quanto riferito in queste ore dal portale Blogo tre protagonisti dello show televisivo di Rai 1 sarebbero quasi certi.

Dopo l’esperienza ad Ora o mai più i cantanti Davide De Marinis e Jessica Morlacchi sarebbero pronti a cimentarsi in travestimenti ed imitazioni. In pole position anche Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne specializzato in reality show.

La nuova sfida di Francesco Monte

La notizia della possibile partecipazione di Francesco Monte a Tale a quale show ha acceso l’entusiasmo dei fan del tarantino ma anche stuzzicato la curiosità di chi vuole scoprire le sue doti canore.

Finora il pubblico del piccolo schermo l’ha visto all’opera a Uomini e Donne, come tronista, e nei reality L’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip. Il trentunenne ha recitato anche piccoli parti in alcune fiction (tra cui Furore 2) ed ora è pronto a dimostrare la sua versatilità artistica mettendosi in gioco nella trasmissione televisiva di Rai 1.

Monte era stato in ballottaggio anche per l’edizione dello scorso anno ma alla fine preferì varcare la porta rossa del GF Vip.

In queste ultime settimane l’ex tronista è stato al centro del Gossip per aver chiuso la love story con Giulia Salemi e per un presunto flirt con Diletta Leotta.

Da Ora o mai più dovrebbero arrivare Jessica Morlacchi e Davide De Marinis

Davide De Marinis è reduce dall’esperienza a Ora o mai più, il programma condotto da Amadeus che vede protagonisti cantanti finiti nel dimenticatoio dopo aver conosciuto il successo. L’artista è assurto alla ribalta nel 1999 con il tormentone estivo ‘Troppo Bella’.

Il cantautore milanese ha chiuso il suo percorso al quinto posto facendosi apprezzare anche per garbo e simpatia. Programma che ha visto protagonista anche Jessica Morlacchi, altra possibile protagonista della nuova edizione di Tale e quale show. Seguita dal coach Red Canzian, l’ex cantante dei Gazosa è arrivata ad un passo dal trionfo.

Dai nomi quasi certi ai rumors con almeno 22 vip che avrebbero effettuato i provini per partecipare alla trasmissione condotta da Carlo Conti.

Tra questi Nadia Rinaldi, Rita Rusic, Antonio Zequila, Sabrina Ghio, Stefano Sala, Denny Mendez, Teresa Langella, Deborah Caproglio e Sandro Giacobbo. Conferma in blocco per la giuria della passata stagione con Loretta Goggi che sarà affiancata dagli attori Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.