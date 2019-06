Gli spoiler di Bitter Sweet evidenziano moltissime novità. Nelle prossime puntate della soap opera, in onda dal 17 al 21 giugno, Hakan Onder, interpretato dall'attore Necip Memili, e Demet Kaya, interpretata dall'attrice Alara Bozbey, gli zii di Bulut, faranno di tutto per appropriarsi del 48% della Pusula Holding, la società di punta nel settore delle costruzioni, proprietà di Ferit Aslan. In seguito si scoprirà che Ferit e Demet in passato hanno avuto una relazione amorosa.

Dopo la morte dei genitori, Zeynep e Demir, il piccolo Bulut è diventato erede del 48% della società di Ferit, per questo gli zii cercheranno di approfittare immediatamente della situazione. Di seguito gli altri spoiler della serie televisiva Bitter Sweet.

Il piccolo Bulut perde entrambi i genitori

Nelle prossime puntate di Bitter Sweet, Demet, la sorella di Demir, deciderà di avvicinarsi a Deniz e a Bulut allo scopo di prenderlo in affidamento insieme al marito, per entrare in possesso delle quote azionarie.

Successivamente Demet metterà in moto un assurdo piano insieme ad Hakan e richiederà la custodia di Bulut, poiché a detta sua Ferit non potrà dare al bambino l'amore di una vera famiglia dal momento che lavora incessantemente. In seguito Ferit nasconderà un documento molto importante, stilato da Demir prima della sua morte, nel quale si attesta che Demet ha diritto al 5% delle azioni della Pusula Holding. L'uomo sarà convinto che quella sia la maniera più giusta di agire.

Poi Ferit cercherà di convincere Nazli a tornare a lavorare per lui, soprattutto per seguire Bulut, il quale è ancora paralizzato dopo l'incidente in cui hanno perso la vita i genitori.

Nazli torna a lavorare per Ferit

Nazli deciderà di accettare nuovamente il lavoro presso l'abitazione di Ferit, riprendendo la mansione di cuoca e ora anche quella di baby sitter per stare vicino a Bulut. La donna era alquanto incerta se accettare la proposta di Ferit, giacché in precedenza era stata insultata dall'uomo.

Ferit aveva definito la donna una 'cacciatrice di mariti ricchi'. Successivamente Asuman, la sorella di Nazli, passerà un pomeriggio in compagnia di Ferit. Poi la donna troverà in casa di Ferit il documento stilato da Demir a favore di Demet e si sbrigherà a fotografarlo di nascosto con il cellulare, per motivi ancora ignoti. Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprirà cosa succederà nelle future puntate della soap.