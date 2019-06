Le vicende di Nazli Piran e Ferit Aslan, protagonisti principali del nuovo sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, sono sempre più travolgenti. Gli spoiler della puntata che il pubblico italiano vedrà il primo giorno della prossima settimana, cioè il 1 luglio 2019, annunciano che lo zio di Bulut mentre sarà ancora impegnato ad indagare per riuscire a scoprire la verità sull’incidente di Demir e Zeynep, farà i conti con l'ira della sua cuoca.

La sorella di Asuman oltre a non riuscire a nascondere la sua delusione, si scaglierà contro il suo datore di lavoro, quando la diabolica Demet le rivelerà che il ricco imprenditore in passato ha avuto una storia d'amore con lei.

Riassunto puntata di giovedì 27 giugno

Nell’episodio andato in onda su Canale 5 oggi, giovedì 27 giugno 2019, Fatos dopo essere stata smascherata da Engin è stata confortata da Nazli e Tarik. Intanto Demet si è infuriata con Hakan per aver dato il consenso a Ferit di festeggiare il compleanno di Bulut nella sua villa.

Successivamente Engin ha messo al corrente l’Aslan dell’inganno della coinquilina della Piran. Il ricco imprenditore, dopo aver appreso che la stilista si è presa gioco del suo amico, ha iniziato a sospettare della sua cuoca, decidendo di non invitarla al party di suo nipote. Nazli si è presentata alla festa di Bulut in compagnia di Deniz, rendendo felice il bambino. La sorella di Asuman non appena ha notato la strana freddezza del suo capo nei suoi confronti, gli ha chiesto subito delle spiegazioni.

Hakan ha perso le staffe dopo aver ascoltato una conversazione tra la moglie e Ferit. Demet oltre a ricordare all’Aslan il momento in cui si sono scambiati gli anelli di fidanzamento, gli ha fatto presente che se formavano ancora una coppia avrebbero potuto crescere Bulut insieme. Quest’ultimo prima di spegnere le candeline della sua torta, ha ribadito ancora una volta di sentire la mancanza dei suoi defunti genitori. Infine Hakan in preda alla gelosia, ha incaricato a Bekir di uccidere l’Aslan.

Anticipazioni episodio di lunedì 1 luglio: Nazli furiosa con Ferit

La trama del sedicesimo appuntamento in programmazione su Canale 5 lunedì 1 luglio 2019, rivela che Ferit sarà ad un passo dallo scoprire ciò che è accaduto veramente ai genitori di Bulut. Purtroppo lo spietato Hakan quando verrà a conoscenza delle intenzioni del suo rivale, ovvero che tiene nascosta l’automobile incidentata nel garage della pusula holding per farla analizzare attentamente da un meccanico, farà il possibile per non far venire alla luce la sconcertante e tremenda verità.

Il marito di Demet per non far apprendere all’Aslan che la vettura su cui viaggiavano i defunti Demir e Zeynep è stata manomessa, ordinerà al suo scagnozzo Resul di far sparire tutte le prove che potrebbero incastrarlo. Nel frattempo Fatos, Nazli, e Asuman, dopo aver trascorso il pomeriggio in piscina con il piccolo Bulut, si prepareranno a passare una serata spensierata ad un nuovo concerto della loro amica Ayla. Per finire Nazli perderà le staffe dopo aver parlato con Demet.

L’aspirante chef si arrabbierà con Ferit per non averle detto che la moglie di Hakan è la sua ex fidanzata. La Piran quando il suo datore di lavoro eviterà di darle delle spiegazioni sull'intricata faccenda, insinuerà il fatto che abbia cercato di allontanare il nipote dalla zia soltanto perché in passato è stato legato alla donna sentimentalmente.