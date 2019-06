La nuova serie televisiva turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che narra le avventure di Nazli Piran e Ferit Aslan, continua ad essere molto seguita. Nell'episodio che verrà trasmesso su Canale 5 mercoledì 26 giugno 2019, il datore di lavoro dell'ambiziosa cuoca avrà una discussione molto accesa con la madre Leman. Fatos invece si troverà nei guai, perché rischierà di essere smascherata da Engin. Per fortuna quest'ultimo non sorprenderà la donna che ha fatto breccia nel suo cuore fare la cameriera, grazie all'intervento di Asuman.

Riassunto episodio di lunedì 24 giugno

Nella puntata che i telespettatori italiani hanno visto oggi, lunedì 24 giugno 2019, Fatos proprio quando si era decisa a confessare ad Engin di non essere la proprietaria di una casa di moda, ha rinunciato a farlo a causa di Ayla: quest'ultima ha impedito alla sua amica di essere sincera, dopo essersi resa conto che il manager prova dei forti sentimenti per la stessa. Hakan e Demet hanno convocato i loro avvocati per riuscire ad ottenere l’affidamento di Bulut in modo definitivo, invece Nazli si è presentata nell'ufficio di Ferit con l’intento di dirgli la verità su sua sorella.

Purtroppo l’ambiziosa cuoca non ha avuto il coraggio per confessare il misfatto di Asuman, perché l’Aslan le ha chiesto il suo consiglio per scegliere un regalo per il signor Nakatami. Successivamente la Piran dopo essere ritornata alla villa di Ferit per aver dimenticato il suo cellulare, ha accettato di bere un caffè con lui in giardino. L’aspirante chef mentre si trovava in compagnia dell’Aslan, ha appreso tramite una chiamata di Demet che Bulut è finito in ospedale per colpa di una caduta.

L’Aslan dopo essersi recato subito dal nipote in compagnia della sua cuoca, si è scagliato contro la moglie di Hakan per non aver badato a suo nipote nel migliore dei modi. Per finire Ferit si è confidato con Nazli, dicendole che le reali intenzioni degli Onder sono quelle di ritornare a far parte della sua società.

Trama del 26 giugno: Ferit contro la madre, Fatos rischia di essere scoperta

Gli spoiler del tredicesimo appuntamento, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 26 giugno, svelano che Fatos si troverà in una brutta situazione.

La coinquilina di Nazli dopo aver iniziato a lavorare in un bar per aiutare alcuni suoi amici, riceverà la visita di Asuman. Quest'ultima farà credere alla sua coinquilina che la sua amica Gazme le ha regalato un nuovo cellulare: questo momento verrà interrotto dall'arrivo inaspettato di Engin e Tarik. A quel punto la sorella di Nazli prenderà subito il posto di Fatos, che per non farsi vedere si vedrà costretta a nascondersi dietro al bancone. L’autista di Ferit anche se si accorgerà della presenza della stilista, fingerà di non averla vista.

Intanto Ayla dopo aver scoperto che il suo ex fidanzato Deniz si è preso una cotta per la Piran, gli consiglierà di non dichiararsi per il momento. Nel contempo Ferit andrà a trovare sua madre, e verrà a conoscenza che si rifiuta di assumere le medicine che le ha prescritto il medico. Per la prima volta la signora Leman avrà una reazione, dato che dirà al datore di lavoro di Nazli di non voler più vivere per aver perso sua figlia e suo figlio tanti anni fa.

Ferit ribadirà alla madre di non essere disposto a perdonarla, per il tradimento fatto a suo padre quando lui era soltanto un bambino.

Successivamente gli Onder dopo essere riusciti ad ottenere la custodia di Bulut, si presenteranno alla pusula holding pretendendo di voler vedere i libri contabili. Demet e Hakan verranno subito cacciati dall'azienda da Ferit. La sorella di Deniz ricorderà con l’Aslan i momenti in cui formavano una coppia, senza sapere di essere stata spiata da suo marito. Per fortuna l’Onder riuscirà a sentire soltanto il suo rivale dire a sua moglie di averla lasciata perché era una ragazza viziata. Per finire Nazli dopo essere andata a trovare Bulut, si renderà conto che il bambino sente la nostalgia dello zio Ferit. L’occasione giusta per consentire a quest'ultimo di passare del tempo con il nipote, sarà l’ottavo compleanno del bambino.