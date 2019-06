Steffy e Liam saranno coinvolti dagli intrighi di Thomas Forrester nelle prossime puntate americane di Beautiful. Il giovane stilista sarà pronto a tutto per conquistare Hope e per raggiungere il suo obiettivo dovrà liberarsi di Liam. Quest'ultimo si è stabilito per qualche tempo a casa di Steffy per aiutarla nella gestione delle bambine e proprio la convivenza finirà per facilitare il compito del rampollo Forrester. In occasione di una festa sulla spiaggia, infatti, il figlio di Ridge farà assumere della sostanze stupefacenti all'ex cognato, spingendolo di fatto tra le braccia dell'ex moglie.

La coppia trascorrerà così la notte insieme anche se al risveglio lo Spencer sarà mortificato per quanto accaduto. Ma per quale ragione avrà tale reazione? Sono state le sole sostanze stupefacenti a spingerlo ad un simile gesto? Stando a quanto segnalato dal suo interprete Scott Clifton, c'è ben altro dietro alla notte di passione con Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Liam è ancora innamorato di Steffy

Per facilitare il ritorno di fiamma di Liam e Steffy, Thomas farà assumere delle pasticche di stupefacenti all'ex cognato nelle puntate americane di Beautiful.

Liam finirà a letto con l'ex moglie ma guai a pensare che dietro a tale passo non ci siano dei reali sentimenti. La conferma è arrivata da Scott Clifton in una recente intervista rilasciata al tabloid "Soap Opera Digest". In essa l'attore ha confessato che la notte insieme a Steffy è stata consensuale, perché il figlio di Bill è ancora innamorato di lei e la amerà sempre. A suo dire, la sostanza stupefacente servirà solo ad allentare le inibizioni.

Per quanto riguarda la Forrester, al risveglio non avrà rimorsi ma sarà mortificata per l'accaduto dato che i suoi primi pensieri continueranno ad essere altri. Clifton a tal proposito ha sottolineato: "Le priorità di Steffy continueranno ad essere sé stessa e le sue figlie".

Trame americane Beautiful: Liam confessa a Hope l'accaduto

Proseguendo con le anticipazioni americane di Beautiful, Liam si troverà spiazzato dopo il risveglio a causa della notte d'amore con Steffy.

A quel punto deciderà di confessare a Hope l'accaduto e la reazione di quest'ultima lo sorprenderà. Sembra certo che Thomas approfitterà della situazione per formulare una nuova proposta di matrimonio alla sorellastra e che questa volta la sua risposta sarà affermativa. Le prime notizie riguardanti le prossime puntate segnalano, infatti, che Liam e Brooke saranno impegnati nel far cambiare idea a Hope in merito ad una proposta e tutto fa pensare ad un suo possibile legame proprio con il rampollo Forrester.

Tale decisione accadrà quando la scoperta del segreto sulla "morte" di Beth sarà sempre più vicina, causando inevitabili conseguenze nelle vite di tutte le persone coinvolte.