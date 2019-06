La storia d'amore tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglià potrebbe già essere giunta al capolinea: dopo le voci sul tradimento che l'ex tronista avrebbe subito, una ragazza ha incontrato il corteggiatore in aeroporto e sostiene di averlo visto distrutto e con le lacrime agli occhi. Stando agli ultimi aggiornamenti, dunque, la torinese potrebbe aver creduto a chi afferma con certezza che il suo fidanzato avrebbe baciato un'altra in discoteca a Ibiza.

Manuel distrutto torna a casa: il racconto di una fan

Risalgono a meno di due giorni fa, i primi rumors sul tradimento che Giulia Cavaglià avrebbe subito da parte del compagno: Manuel Galiano, infatti, sarebbe stato ripreso involontariamente da un amico mentre baciava un'altra ragazza in discoteca.

Dopo aver pubblicato un "timido" messaggio di smentita a questa indiscrezione (cancellato pochi minuti dopo), l'ex corteggiatore di Uomini e donne è sparito dai social network da più di 24 ore.

Il silenzio che sia il giovane che la tronista stanno sposando di recente, porta tanti a pensare che qualcosa di vero ci sia dietro alle chiacchiere che stanno circolando sulla loro storia: il parere di molti, infatti, è che la torinese possa aver creduto alla segnalazione che Deianira Marzano ed altri influencer hanno riportato sulla sua dolce metà.

Un altro indizio a favore di questa ipotesi, arriva da una pagina Instagram alla quale è stata inviata una foto inedita di Manuel: nella tarda mattinata di giovedì 27 giugno, infatti, una persona ha immortalato il protagonista di U&D all'aeroporto di Ibiza mentre aspettava il volo che l'avrebbe riportato a casa.

Stando al racconto che questa fan ha fatto sul web, il fidanzato di Giulia non era dell'umore migliore quando l'ha incrociato: "Ho visto una scena tristissima.

C'era Manuel che piangeva seduto ad un tavolo. Mi ha fatto talmente tanta tenerezza che mia madre gli ha anche offerto un fazzolettino".

La segnalazione che il blog "Isa&Chia" ha pubblicato in queste ore, racconta di un Galiano in lacrime all'aeroporto, probabilmente a causa dei Gossip che potrebbero aver compromesso la sua relazione con la Cavaglià.

Giulia resta in silenzio dopo i rumors

A confermare l'incontro che c'è stato tra Manuel e la ragazza che ha detto di averlo visto piangere a Ibiza, c'è una foto che la stessa ha inviato ai blog: in quest'immagine si vede Galiano seduto ad un tavolino con le cuffiette alle orecchie ed una mano sulla fronte.

Che l'ex corteggiatore non fosse di ottimo umore, lo si evince chiaramente da questo scatto ma, per onor di verità, si precisa che non si vedono nitidamente le lacrime che chi l'ha incrociato sostiene che stesse versando in quel momento.

Giulia Cavaglià, invece, continua a tacere: da quando ha iniziato a circolare l'indiscrezione sul tradimento che potrebbe aver subito, la tronista non si è ancora esposta pubblicamente per confermare o smentire il tutto.

L'unica Stories che la torinese ha pubblicato su Instagram in queste ore, riguarda un momento di relax che ha deciso di condividere con le amiche in piscina.