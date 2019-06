Nella casa del GF 16 hanno dimostrato di apprezzarsi senza mai però dimostrare di provare un’attrazione fisica o un coinvolgimento sentimentale. Negli ultimi giorni Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte stanno sorprendendo i loro fan con una serie di post e Stories. Una volta usciti dalla casa più spiata dagli italiani il fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne e la commessa fiorentina sono diventati sempre più complici. Visto quanto accaduto nel corso del reality in molti hanno pensato ad un legame di amicizia sempre più solido.

Questo pomeriggio, 18 giugno, un post pubblicato dal bolognese, soprannominato il ‘pellicano’, ha mandato in tilt i fan dei due giovani.

Gianmarco ed Erica si sono prima esibiti in un esilarante balletto e poi si sono avvicinati l’uno all’altro ed hanno dato l’impressione di scambiarsi un bacio appassionato. In tal senso gli ex gieffini hanno lasciato un piccolo dubbio ai numerosi ammiratori perché al momento del dunque la videocamera ha inquadrato il mare.

Luca Onestini commenta la performance del fratello: 'Birichini'

In ogni caso per i followers di Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte sembrano non avere dubbi sul feeling speciale che si è instaurato tra i due giovani. “Lo sapevo che finivate così” - ha scritto una fan del ventiduenne. Altri, invece, hanno invitato i due ex protagonisti del Grande Fratello ad uscire allo scoperto: “Siete seri? Perché io vi adoro”. C’è chi ha rimarcato che potrebbe essere uno scherzo dei due giovani che già in passato hanno dimostrato una certa predisposizione a simpatiche gag.

La performance è stata commentata anche da Luca Onestini con un ironico “Birichini” prontamente rispedito al mittente dal fratello. Successivamente anche la Piamonte ha commentato il video del post pubblicato da Gianmarco sul suo profilo Instagram: “Adoro, le vere risate”. L’esibizione è stata apprezza anche da Ivana Mrazova: “Siete sempre sul pezzo”.

Gianmarco ed Erica, l'inquadratura 'sfuma' mentre sono sul punto di baciarsi

Un post pubblicato ("balletto in confort con la mia Bebecita") nel tardo pomeriggio da Gianmarco Onestini ha acceso l’entusiasmo dei fan del ‘pellicano’.

Nello specifico il ventiduenne ha condiviso un video in cui si lancia in un ballo sulla sabbia, a ritmo di musica latino americana, con Erica Piamonte dopo essere scesi da un fuoristrada. Al termine della coreografia il bolognese ha abbracciato la trentenne fiorentina e si è avvicinato alle sue labbra. A questo punto l’inquadratura è stata spostata lasciando nel dubbio i numerosi followers dei due giovani. Nella casa del Grande Fratello Erica si era avvicinata, e molto, a Gaetano Arena ma la love story sembra non sia decollata una volta terminato il reality.

Dall’altra parte c’è stato un ammiccamento tra Onestini e Ivana Icardi con quest’ultima che non ha nascosto l’attrazione nei confronti dell'imolese e, una volta uscita dalla porta rossa, ha lasciato il fidanzato. Ora, però, Gianmarco sembra essere sempre più complice con Erica.