Cristina Incorvaia e David Scarantino hanno deciso di mettere in gioco i propri sentimenti a Temptation Island. Ad esprimere un pensiero sulla coppia uscita dal Trono Over del dating di Canale 5, ci ha pensato un ex cavaliere, Armando Incarnato.

Nonostante la relazione tra i due ex volti di Uomini e Donne sia ancora acerba, David e Cristina hanno scelto di mettersi in gioco. Il percorso dei due all’interno degli studi Elios è sempre stato in salita, a causa del caratterino di entrambe.

Con tutta probabilità, l’ex dama ed il suo cavaliere hanno scelto di risolvere una volta per tutte le loro problematiche di coppia. Non a caso Scarantino, nel video di presentazione, ha confessato di aver partecipato per capire se Cristina sia o meno la donna della sua vita.

Ad esprimere un giudizio sulla partecipazione della neo coppia al reality dedicato all’amore ci ha pensato Armando Incarnato. L’ex cavaliere, dopo aver attivato la funzione domande sui social, è stato chiaro nella risposta ad un follower.

A chi gli domandasse cosa pensava di David e Cristina, Armando ha detto: “Voglio bene ad entrambi”. In un secondo momento ha aggiunto: “Spero che quest’esperienza possa rafforzare il loro amore e non distruggerlo”.

Attraverso le sue parole, Incarnato ha augurato alla coppia di fare un ottimo percorso. Chiunque abbia imparato a conoscere l’ex cavaliere, sa bene che non regala complimenti a chi secondo lui non lo merita.

Armando Incarnato: attacco velato a Riccardo Guarnieri

Le belle parole di Armando Incarnato nei confronti di David e Cristina sono state molto apprezzate dai suoi follower.

Di solito l’ex cavaliere ha utilizzato i suoi social anche per attaccare duramente Barbara De Santi e Riccordo Guarnieri. Quest’ultimo, in particolare, è stato oggetto di nuovo attacco velato. Alla domanda: “Con chi hai legato di più a U&D”, Armando senza mezzi termini ha risposto: “Con i fenomeni che avevo intorno”.

Spoiler Temptation Island, 1^ puntata

Intanto Maria De Filippi, attraverso i microfoni di Radio Deejay, ha svelato alcuni retroscena della nuova edizione di Temptation Island.

Stando al racconto della conduttrice, poche ore dopo la prima registrazione una coppia sarebbe già scoppiata. A chiedere il confronto sarebbe stato un ragazzo, dopo aver visto la sua fidanzata prendersi una cotta nei confronti di un tentatore. Addirittura, il giovane sarebbe stato chiamato nel pinnettu per ben due volte. Da qui nasce la decisione drastica di abbandonare il reality a tempo di record. Tra i telespettatori c’è grande attesa di sapere quale dei sei concorrenti abbia avuto un epilogo simile.

Per capire chi è la coppia protagonista dell’accaduto non resta che attendere il 24 giugno, data di messa in onda della prima puntata.