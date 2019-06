Nelle prossime puntate della nuova soap “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che i telespettatori italiani vedranno dal 24 al 28 giugno 2019, Demet non riuscirà a controllare la sua gelosia nei confronti di Ferit Aslan. La sorella di Deniz dimostrerà di rimpiangere la sua passata storia d’amore con il ricco architetto, anche quando suo marito Hakan tenterà di ucciderlo. La moglie di quest’ultimo, non appena si accorgerà della complicità tra l’aspirante chef Nazli e il suo ex fidanzato, farà di tutto per farli litigare.

Purtroppo la zia di Bulut riuscirà nel suo intento, visto che la Piran affronterà il suo datore di lavoro, per non averle detto che lui e Demet erano in procinto di sposarsi anni fa.

Hakan affida un orrendo incarico a Bekir, Nazli e il suo datore di lavoro sempre più vicini

Gli spoiler degli episodi in programmazione su Canale 5 la prossima settimana, si preannunciano entusiasmanti. Il piccolo Bulut dopo essere rimasto orfano dei suoi genitori Demir e Zeynep, rischierà di perdere anche il suo adorato zio Ferit.

Tutto avrà inizio quando in occasione della festa di compleanno del bambino che avrà luogo alla villa dell’Aslan, il malvagio Hakan non riuscirà a controllarsi non appena vedrà il suo rivale molto vicino a sua moglie. L’Onder dopo aver sentito una conversazione tra la sua amata e il datore di lavoro, affiderà un orrendo ordine al suo scagnozzo Bekir. Quest’ultimo avrà il compito di mettere fine all’esistenza dello scomodo Ferit. Per fortuna Demet non appena scoprirà le terribili intenzioni del marito, gli farà fare un passo indietro.

La sorella di Deniz continuerà a non sapere però che Demir e Zeynep sono morti per mano di Hakan, poiché ha fatto manomettere l’automobile su cui viaggiavano per ottenere la custodia di Bulut. Il vero obiettivo dell’Onder infatti, sarà quello di riuscire ad impossessare del 48% delle azioni dell’azienda degli Aslan. Demet quando noterà che Nazli trascorrere parecchio tempo in compagnia di Ferit, inizierà a sospettare che tra l’aspirante chef e il suo ex fidanzato potrebbe esserci un legame che va oltre l’amicizia.

La Piran contro l’Aslan, Demet manda una lettera anonima a Ferit

I dubbi della moglie di Hakan aumenteranno quando la Piran addirittura rimarrà a dormire alla villa del suo titolare, per via dell’influenza. A quel punto la zia di Bulut si recherà nella proprietà dell’Aslan con un escamotage, e comunicherà alla sorella di Asuman che il suo datore di lavoro in passato ha avuto una relazione sentimentale con lei. Le parole di Demet turberanno profondamente la coinquilina di Fatos, al tal punto da scagliarsi subito contro Ferit.

L’ambiziosa cuoca dirà al benestante imprenditore di aver detto più volte che la moglie di Hakan è una donna pericolosa per suo nipote, perché si tratta della sua ex fidanzata. La malvagia Demet non si fermerà, visto che consapevole che Nazli ha scoperto che lei e suo marito sono riusciti ad ottenere l’affidamento temporaneo di Bulut grazie ad Asuman, tenterà di metterla nuovamente contro Ferit. La diabolica bionda farà recapitare all’Aslan una missiva anonima, facendogli credere che il documento di Demir è finito nelle sue mani grazie alle sorelle Piran.

Per sapere come reagirà Ferit, quando apprenderà che suo nipote è stato allontanato da lui per colpa di Nazli e Asuman, non resta che aspettare le nuove anticipazioni.