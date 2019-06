Continuano ad appassionare i telespettatori, le trame della soap opera spagnola “Il Segreto” scritta da Aurora Guerra. Le anticipazioni riguardanti gli episodi iberici della prossima settimana, rivelano che dopo la morte di Adela, l’intero quartiere verrà rivoluzionato da nuovi scontri. La diabolica Antolina Ramos appena tornata a vivere sotto lo stesso tetto del marito Isaac Guerrero per vendicarsi di Elsa Laguna, non riuscirà nel suo intento. Quest'ultima pur essendo ancora molto debole a causa della recente operazione subita al cuore, riuscirà a smascherare la sua rivale in amore, facendole confessare tutte le brutte azioni che ha commesso nei suoi confronti. Maria Castaneda, invece dopo aver appreso che rimarrà invalida, riceverà un pessimo trattamento dalla sua nuova infermiera Dori Vilches.

Raimundo e Irene accusano Fernando, Antolina fa perdere le sue tracce

Nelle puntate che andranno in onda in Spagna dal 24 al 28 giugno 2019, Elsa continuerà ad avere altre crisi, mentre Dolores invece di dare a Lola un messaggio da parte di Francisca lo riferirà a Prudencio. Quest'ultimo chiederà subito delle spiegazioni alla Montenegro, visto che pretenderà di sapere se la sua dipendente è al suo servizio. Intanto Mauricio non rivelerà a Raimundo che ritarderà a vendicarsi.

Matias ascolterà il piano dell’Ulloa ed Irene. A quel punto il marito di Marcela dirà a Fernando di non sapere dove sia suo nonno, e inoltre gli farà presente che secondo lui presto avverrà un confronto tra Francisca e Severo. Il fratello adottivo di Maria penserà che il Santacruz e Carmelo si stiano dirigendo versa la casona per uccidere la Montenegro: questo momento verrà interrotto dall'arrivo dell'Ulloa: quest'ultimo farà da scudo con il suo corpo alla moglie insieme alla Campuzano, quando il Leal sarà intento a sparare alla darklady.

La giornalista e l’ex locandiere affermeranno che il vero colpevole della morte di Adela è Fernando. Il momento di tensione finirà, perché Severo e Irene faranno desistere dal suo terribile intento Carmelo. Nonostante ciò, Raimundo non riuscirà a stare tranquillo, dato che alla villa non ci sarà più nessuna traccia di sua moglie. Mauricio assicurerà all'Ulloa di aver chiesto di armare i suoi uomini. Antolina confesserà tutti i suoi crimini ad Elsa, visto che non si limiterà a rivelarle soltanto di essere la responsabile dell'attentato che non le ha consentito di sposare Isaac.

L’ex ancella oltre ad affermare alla sua rivale di aver ucciso suo padre, e di essersi alleata con Alvaro, le dirà di essere la causa della sua malattia cardiaca. La Ramos cadrà nella trappola della Laguna organizzata con la complicità dei suoi amici, dato che dopo aver ascoltato le parole della moglie di Isaac nella stanza accanto, usciranno allo scoperto. A quel punto Antolina se ne andrà via dalla casa del Guerrero, per impedire al sergente Cifuentes di arrestarla.

Maria cade dalla sedia a rotelle, le indagini della Campuzano

Successivamente Lola dopo aver confessato a Prudencio di essere una spia di Francisca, dirà a Don Berengario che la sua storia d’amore con il suo datore di lavoro è finita. Nel contempo la Montenegro si recherà a l'Avana con l’intento di convincere Maria a tonare a Puente Viejo, senza però riuscirci. La darklady quando farà ritorno alla casona discuterà con il marito, che la rimprovererà per non aver portato nella sua proprietà il Mesia.

Intanto quest'ultimo comunicherà a Matias che sua sorella Maria è ben accudita, ma gli farà presente che ha bisogno di ricevere le sue visite. La madre di Esperanza farà la conoscenza della sua nuova infermiera Dori Vilches, e il loro primo incontro non sembrerà promettere bene. Carmelo continuerà a fare delle indagini sull'incidente mortale della moglie, accorgendosi prima di Severo che ci sono alcune tracce nell'automobile su cui viaggiava la sua amata che ha trascurato. Il dottore considererà irresponsabili gli amici di Elsa, per averle consentito di tendere un tranello ad Antolina. Quest'ultima sorveglierà di nascosto il marito e la sua rivale senza farsi scoprire. Isaac dopo aver trovato i suoi attrezzi da lavoro rovinati, con il timore che sia stata sua moglie, chiederà ad Elsa di andarsene via. Irene accetterà di scoprire se il sindaco Belmonte potrebbe essere coinvolto con il decesso di Adela. Purtroppo Maria dopo il rimprovero della sua infermiera che applicherà dei metodi di riabilitazione molto duri, finirà per cadere dalla sedia a rotelle nel tentativo di raccogliere i disegni ricevuti da parte di Esperanza e Beltran.

Inoltre Dori impedirà alla Castaneda di vedere suo fratello, per farle fare degli esercizi. Il Guerrero non riuscirà a convincere la Laguna a trasferirsi alla locanda per essere più protetta. Nel frattempo Antolina sempre più furiosa e affamata, si intrufolerà nella sala municipale. Irene insisterà sul fatto che ha bisogno di più tempo per poter trovare delle prove per accusare il sindaco Belmonte. Prudencio dopo aver appreso da Consuelo che la lettera di suo fratello è arrivata, si rifiuterà di parlare con Lola.