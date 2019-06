La puntata di Un posto al sole di ieri 20 giugno si è conclusa con l'arrivo a Napoli della barca di Tommaso guidata da Leonardo Arena. Roberto, Filippo e Serena si sono recati sul molo ad aspettare il loro ospite e questa sera daranno il loro addio al parente defunto. Nonostante i trascorsi non certo facili, anche la Cirillo ha accettato di partecipare alla cerimonia funebre per dare l'estremo saluto a Tommaso, disperdendo le sue ceneri in mare. L'arrivo di Leonardo nella città partenopea sarà soltanto l'inizio di una nuova trama da non sottovalutare e che potrebbe riservare in futuro delle incredibili sorprese.

Il fatto che Tommaso e Leonardo, infatti, siano molto somiglianti non è certo sfuggito ai telespettatori, ansiosi di scoprire se tra i due ci sia qualche tipo di legame.

Un posto al sole anticipazioni: Serena in gita con Leonardo

Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda dal 24 al 28 giugno concedono ampio spazio a Leonardo. Filippo e Roberto saranno costretti a partire per Londra per ragioni di affari e, in loro assenza, il giovane proporrà a Serena e Irene di uscire insieme in barca.

La Cirillo accetterà e, sulle prime, la gita si svilupperà in maniera positiva. Solo successivamente accadrà qualcosa che destabilizzerà la situazione. Gli spoiler, infatti, chiariscono che Leonardo metterà in mostra il suo lato oscuro. Di cosa si tratterà? Chiamerà in causa il rapporto un tempo esistente tra Tommaso e Serena? In attesa di scoprire quale evoluzione avrà questa vicenda, è certo che l'ospite della famiglia Ferri sarà portatore di misteri che potrebbero persino causare problemi al rapporto tra Serena stessa e Filippo.

Trame Un posto al sole: una proposta da Filippo

I colpi di scena potrebbero essere in agguato nelle prossime puntate di Un posto al sole, grazie all'arrivo di Leonardo, il personaggio interpretato da Erik Tonelli. Arrivato a Napoli per restituire la barca di Tommaso, il giovane finirà per entrare nelle vite di Serena e Filippo, rischiando di causare loro inevitabili problemi. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 24 al giugno confermano che Arena trascorrerà del tempo insieme e Serena e che i due cominceranno a conoscersi meglio.

Successivamente arriverà anche una proposta di lavoro da parte di Filippo farà al suo ospite, novità che sorprenderà la madre di Irene. Le ragioni di questa sorpresa non sono state svelate ma non è da escludere che Leonardo nutra già dei sentimenti nei confronti della Cirillo, ricordando la fissazione che Tommaso aveva nei suoi confronti. E se si scoprisse che Leonardo e Tommaso sono la stessa persona? Solo le puntate di mezza estate di Upas potranno dare le risposte desiderate.