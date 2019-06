Continuano a lasciare con il fiato sospeso, le trame dello sceneggiato iberico “Il Segreto” sempre ricche di intrighi. Nei capitoli che i telespettatori italiani avranno modo di vedere questa e la prossima settimana, ci sarà il ritorno di uno storico personaggio. Si tratta di Gonzalo Castro, che per l’ennesima volta rimetterà piede a Puente Viejo, pur avendo promesso a Fernando Mesia che non si sarebbe più avvicinato a sua moglie Maria Castaneda in cambio di due milioni di pesetas.

Pubblicità

Pubblicità

L’ex sacerdote in realtà non avrà nessuna intenzione di salvare il suo matrimonio, dato che vorrà soltanto assicurarsi che Esperanza e Beltran stiano bene. Il genero di Emilia e Alfonso riuscirà a riabbracciare i bambini grazie al Mesia, poiché rimarranno in vita a seguito di un incidente automobilistico proprio grazie a lui. Ebbene sì, il figlio della defunta Pepa continuerà ad essere freddo nei confronti della sua moglie, infatti dopo aver constatato che sua figlia e suo nipote godono di perfetta salute, dirà addio a Maria e questa volta sembrerà farlo in modo definitivo.

Pubblicità

Fernando rischia di morire, Francisca chiede perdono alla figlioccia

Nelle puntate in onda su Canale 5 dal 24 al 28 giugno 2019 purtroppo i membri della casona vivranno dei momenti di forte preoccupazione. Maria apprenderà tramite una chiamata telefonica che Esperanza e Beltran risultano dispersi dopo aver avuto un incidente in auto, proprio quando sarebbero dovuti arrivare a Puente Viejo. Gli abitanti del quartiere, organizzeranno una squadra di uomini per avviare le ricerche dei due bambini.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

La situazione si complicherà quando verranno ritrovati i corpi senza vita dell’autista e della tata che viaggiavano con i nipoti di Raimundo. A quel punto Fernando, pur non avendo ricevuto il consenso di Francisca, si servirà dell’aiuto di Prudencio per riuscire a rintracciare la figlia e il nipote di Maria. Il Mesia dopo aver trovato una grotta, tenterà di scoprire se i bambini si trovano proprio al suo interno, precipitando da un dirupo.

Il figlio del defunto Olmo dopo aver recuperato i sensi, metterà in salvo i due cugini rischiando di perdere la vita.

La salute di Fernando verrà compromessa seriamente, al tal punto che si vedrà costretto a rimanere a riposo per ricevere le dovute cure. Nel frattempo la Montenegro darà una calorosa accoglienza ai due bambini nella sua proprietà. L’Ulloa, stufo di vedere la moglie sofferente per via delle torture subite dal malvagio Fulgencio, deciderà di assegnare la gestione dei conti della matrona a Fernando non appena si riprenderà del tutto. Quest’ultimo quando aprirà gli occhi, mostrerà la sua felicità nel sapere che la Castaneda è rimasta al suo capezzale.

Pubblicità

Francisca chiederà perdono alla sua figlioccia, per tutto il male che le ha procurato in passato. Nel contempo Elsa avrà intenzione di abbandonare la cittadina iberica, mentre Matias apprenderà dal dottor Zabaleta che sua moglie e la sua bambina hanno contratto la varicella.

Gonzalo riabbraccia Esperanza e Beltran, il Mesia minacciato dal marito di Maria

Il sindaco Carmelo, dopo essere stato messo al corrente dal medico dell’epidemia arrivata a Puente Viejo, accetterà di far costruire un ospedale da campo specializzato per la cura degli abitanti contagiati dal virus.

Pubblicità

Fernando andrà su tutte le furie quando verrà a conoscenza che presto rimetterà piede alla villa il suo nemico Gonzalo. Successivamente la Laguna riuscirà a convincere il Leal a prestare soccorso agli ammalati, dopo avergli detto di aver avuto la varicella da piccola. Antolina non reagirà bene, quando verrà a sapere che la sua rivale sta iniziando a lavorare con il ruolo di infermiera al fianco del dottor Alvaro Fernandez. Quest’ultimo intanto dimostrerà di non nutrire simpatia nei confronti della Laguna, visto che sarà convinto che la moglie di Isaac ha abortito per colpa sua.

Julieta, dopo aver ritrovato il suo vestito da sposa ridotto in brandelli, arriverà a pensare di rimandare il suo matrimonio. Prudencio inizierà a pedinare la nipote di Consuelo, mentre Saul vorrà sposare la sua amata al più presto. Quest’ultimo verrà abbandonato sull’altare dalla Uriarte, poiché la diretta interessata scomparirà nel nulla. Tutti gli invitati sospetteranno che la promessa sposa non si sia recata in chiesa di sua spontanea volontà, mentre il maggiore degli Ortega avrà il timore che potrebbe essere stata rapita. Le anticipazioni riguardanti i prossimi episodi, che verranno trasmessi in Italia a luglio 2019, dicono che il marito di Maria farà per l’ennesima volta ritorno nel suo paese natale.

Gonzalo non vorrà tornare con la moglie, visto che il suo unico interesse sarà quello di accertarsi delle condizioni di salute di Esperanza e Beltran dopo aver saputo che hanno rischiato di morire. Anche la Castaneda prenderà le distanze dal consorte, infatti farà presente al nonno Raimundo di non essere disposta a riconciliarsi con un uomo che ha sempre trascurato la famiglia con la scusa del lavoro. Gonzalo, dopo aver dato l’ultimo saluto ai bambini e a Maria, farà un gesto inaspettato. L’ex sacerdote ringrazierà Fernando per aver salvato i suoi cari, ma dimostrerà di non avere fiducia in lui. In particolare il Castro prima di partire, farà presente al suo nemico che non esiterà a ritornare se dovesse scoprire che ha fatto del male ai suoi cari.