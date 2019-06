Domenica 2 giugno è andata in onda su Rai1 l'ultima puntata di Che Tempo Fa, il programma condotto da Fabio Fazio insieme a Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Durante l'intervista, Mara Venier ha più volte deriso il conduttore della rete ammiraglia per il possibile spostamento del prossimo anno. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che i vertici Rai per la prossima stagione sarebbero intenzionati a spostare il talk dal primo canale al secondo.

Mara Venier dopo aver concluso l'esperienza a Domenica In è arrivata ospite nel salotto di Fabio Fazio. La conduttrice veneta per tutto il tempo dedicato all'intervista è apparsa piuttosto spigliata, tanto da sembrare che stesse a casa sua. La Zia Mara è arrivata con lo smartphone alla mano ed è stata omaggiata di un calice rosso di vino. Mentre il padrone di casa la intervistava, il suo cellulare ha squillato più di una volta. In diretta la Venier ha sfoderato tutta la sua ironia, prendendo in giro il suo collega.

Che tempo che Fa, Mara Venier deride Fabio Fazio: 'Sono in diretta da Fazio, per adesso è su Rai1'.

Nel corso di una telefonata ricevuta, Mara ha detto: "Pronto? Sono da Fazio che per adesso è su Rai1".

L'atteggiamento ironico della Venier sembra non aver affatto infastidito il conduttore, tanto che si è prestato al gioco. Addirittura, Fazio ha preso la palla al balzo per chiedere alla collega se il prossimo anno verrà riconfermata al timone di Domenica In. La Zia Mara dopo aver ricevuto i complimenti dell'ex comico, ha replicato: "Che succede, spostano anche me?".

In un secondo momento Mara Venier è tornata seria ed incalzata dal conduttore, ha riferito di non sapere nulla al momento del suo futuro in rete ammiraglia. Sia lei che la Rai starebbero valutando tantissime opzioni e ipotesi. Tuttavia un Venier-bis non viene escluso, visti gli ottimi risultati ottenuti dalla conduttrice.

Rivelazione intima della Zia Mara

Mara Venier nel corso dell'intervista ha fatto una rivelazione intima sul marito. La conduttrice veneta ha confidato che lei e Nicola Carraro, suo marito, non dormono nello stesso letto.

La decisione della conduttrice è arrivata a causa di un vizietto del suo consorte: l'imprenditore amerebbe guardare la tv fino a notte fonda, al contrario della Zia Mara che non lo tollera la cosa. Nonostante questa piccola divisione, la coppia risulta andare a gonfie vele.

Anche Luciana Littizzetto scherza con Fazio

A quanto pare durante l'ultima puntata della trasmissione, Mara Venier non è stata la sola a deridere Fabio Fazio: infatti durante la puntata ha infierito sulla posizione del conduttore anche Luciana Littizzetto.

Nello spazio dedicatole, il braccio destro di Fazio lo ha punzecchiato più volte con delle battutine del tipo "Per te Rai1 finisce qui, come Miss Italia". La battuta della comica torinese ha incassato l'ovazione del pubblico e dello stesso Fabio Fazio.