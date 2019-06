È una notizia del tutto inaspettata quella che hanno appreso i fan di Emma Marrone pochi minuti fa: l'Ansa, infatti, ha reso pubblico il debutto della salentina nel ruolo di attrice. Il regista Gabriele Muccino, infatti, ha voluto la cantante nel cast del suo nuovo film "I migliori anni", le cui riprese iniziano oggi a Roma e dovrebbero durare almeno 9 settimane. La "Brown" non sarà la protagonista della pellicola, ma il fatto che l'artista si cimenterà presto con qualcosa di nuovo, ha reso felicissimi i suoi tanti sostenitori.

Emma nel cast del nuovo film di Muccino

Sarà un 2020 ricco di importanti appuntamenti per Emma Marrone: oltre a festeggiare i primi 10 anni di carriera, a febbraio prossimo la pugliese debutterà al cinema. Gabriele Muccino, infatti, ha scelto la 35enne per il suo nuovo film, le cui riprese sono iniziate oggi a Roma.

"I migliori anni" (questo il titolo della pellicola) avrà come protagonisti attori dal calibro di Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti e Claudio Santamaria, i quali interpreteranno quattro amici che ripercorrono le tappe più importanti della loro vita, dal 1980 ai giorni nostri.

Ad arricchire il cast del film che uscirà nelle sale il giorno prima di San Valentino, ci sono Nicoletta Romanoff e la vincitrice di Amici, che si ritrova per la prima volta ad avere a che fare con l'ambiente cinematografico. Le grandi doti interpretative di Emma, sono venute fuori nei tanti videoclip che la stessa ha girato in questi anni per i suoi brani: quello de "Quando le canzoni finiranno", ad esempio, fu scelto come colonna sonora del film "La cena di Natale" nel 2016.

Dopo il successo di "A casa tutti bene", dunque, Muccino si prepara a torna sul grande schermo con una storia tutta nuova, raccontata da un cast d'eccezione, fatto sia di attori professionisti che debuttanti.

Il 2020 di Emma: 10 anni di carriera e il debutto al cinema

Sarà un'estate di lavoro dunque, quella che aspetta Emma Marrone: la salentina, infatti, sarà impegnata almeno per 9 settimane sul set romano del film "I migliori anni". Per vedere come se la caverà la 35enne come attrice, però i suoi fan dovranno aspettare ancora un bel po': l'uscita di questa pellicola nelle sale, è prevista per il 13 febbraio dell'anno prossimo.

Il 2020, però, sarà un anno molto importante per la cantautrice: a marzo prossimo, infatti, la donna festeggerà i suoi primi 10 anni di carriera, ovvero il periodo che è passato dalla sua vittoria ad Amici di Maria De Filippi. Dopo aver fatto un tour di successo nei palazzetti lo scorso inverno, la "Brown" si è concessa una lunga vacanza a Los Angeles con alcuni amici: è proprio in quei giorni, che l'artista si è fatta immortalare a cena con Tiziano Ferro.

Il fatto che Emma abbia fatto tappa varie volte in uno studio di registrazione americano ad aprile, ha portato tanti a pensare che ci sia nuova musica in arrivo: magari un bel duetto con il cantautore romano, che a novembre tornerà sulle scene con il disco "Accetto miracoli".