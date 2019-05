Per la prima volta nella storia di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha dovuto trattare il tema 'gelosia' all'interno del suo show. Una solida coppia formata da due storici maestri ha avuto un momento di difficoltà nella vita sentimentale. Alla base della crisi ci sarebbe il rapporto creato dalla maestra con il suo allievo. Stiamo parlando del triangolo formato da Stefano Oradei, Veera Kinnunen e Dani Osvaldo.

A poche ore dalla finale di quest'edizione, sulla rivista Oggi sono state pubblicate le immagini della lite furiosa, avvenuta fuori da un noto ristorante di Roma.

Inoltre, sulle pagine del settimanale c'è la testimonianza spiazzante del paparazzo che casualmente si è ritrovato ad assistere alla scena.

Tutti i maestri del cast dello storico dance-show di Rai1 si sono incontrati per concludere un anno ricco di successi. Secondo quanto è emerso, alla cena era presente anche l'ex calciatore argentino. In più occasioni Dani Osvaldo e Veera, sono usciti dalla sala per fumare e prendere una boccata d'aria. Stando al racconto del paparazzo, i due si sono mostrati piuttosto complici, ma non sarebbe finita qui.

Ballando: la rivista Oggi pubblica le foto della lite furiosa tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen.

Ogni volta che la maestra e l'allievo uscivano fuori, puntualmente spuntava anche Stefano Oradei, piuttosto scocciato.

Una volta terminata la cena, Veera è stata affrontata dal suo fidanzato. Per chi non lo sapesse, i due maestri di Ballando dal 2008 fanno coppia fissa, dopo essersi conosciuti ad una gara di ballo in quel di Londra. Il paparazzo ha confidato che la Kinnunen ha dovuto assistere impotente alla scenata di gelosia di Stefano. Urla e grida in mezzo alla strada, che sono andate avanti per un'intera nottata.

Solamente all’alba, Oradei avrebbe convinto la sua fidanzata a salire in macchina per fare ritorno a casa. Ma in tutto questo va detto che la coppia ha continuato a discutere.

Stefano Oradei parla del momento di crisi

Stefano Oradei dopo essere stato bacchettato da Milly Carlucci, ha riferito che il momento di crisi con Veera Kinnunen non è nato per colpa di Osvaldo. Oradei attraverso una recente intervista ha detto: "Dani non c'entra niente". Il maestro si è rammaricato per non aver avuto molta fiducia nella sua compagna, nonostante la svedese non abbia mai dato scandalo in tutti questi anni.

Al settimanale Oggi, Stefano ha detto di aver vissuto un momento di bufera con la sua Veera ma non la guerra. Il rapporto che li lega e quello che hanno costruito negli anni sono troppo forti per essere messi in discussione. Intanto, questa sera su Rai1 verrà trasmessa la finale di Ballando con le Stelle. Mentre Stefano Oradei è stato eliminato la scorsa settimana, la sua fidanzata danzerà ancora una volta con Dani Osvaldo per conquistare la vittoria.