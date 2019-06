Ieri è arrivata una bellissima notizia sui social: Desirée Maldera è in dolce attesa del suo secondo figlio a soli cinque mesi dalla nascita di Giancarlo. In uno scatto su Instagram, l'ex tentatrice di Temptation Island appare radiosa e circondata da un gruppo di amiche vestite da cerimonia che le toccano il pancino. All'interno della didascalia della foto, Desirée ha scritto ironizzando: "Con la scusa che per le nozze di Chiara siamo tutte vestite in modo elegante vorrei annunciarvi che anche questa volta mi riproduco come i conigli". Poi, la Maldera ha aggiunto di non essere ancora a conoscenza del sesso del bebé in arrivo.

Gli auguri da parte dei colleghi di Temptation Island

I follower di Instagram sono rimasti molto felici di questa bellissima notizia. Numerosi telespettatori hanno rivalutato molto Desirée Maldera, dopo la sua partecipazione a Temptation Island. Infatti, la ragazza è stata piuttosto polemizzata per le avances fatte a Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Selvaggia Roma. Quello che per ora sappiamo è che la Maldera ha numerose persone attorno che le vogliono bene, tra cui le ex tentatrici Sara Affi Fella, Antonella Fiordelisi, Francesca Baroni che le hanno fatto i più sinceri auguri per la sua dolce attesa.

Desirée Maldera, ex tentatrice di Francesco Chiofalo a Temptation Island

Ma tra i tanti messaggi, spunta anche quello di Chiofalo che ha scritto: "Auguri Didi". Segno che tra la Malera e Chiofalo ci sia un vero e proprio rapporto di profonda amicizia.

La famiglia di Desirée: il marito Valerio e il figlio Giancarlo

Desirée Maldera è convolata a nozze da poco con Valerio Rampezzotti, ingegnere e proprietario della Sacma, azienda produttrice di componenti meccanici. Lui non utilizza molto i social rispetto alla moglie, ma appare solo in alcuni video sul profilo della Maldera, da sempre avvezza ad esporsi davanti al suo pubblico e ai suoi 225 mila seguaci.

I due stanno insieme solo da un anno, hanno deciso di dare ascolto ai sentimenti e di formare subito una famiglia, alla quale avevano iniziato a pensare già poco dopo il loro primo appuntamento. Da questo matrimonio è nato Giancarlo, il loro primogenito di soli cinque mesi che la madre mostra in maniera compiaciuta sui social. Infatti, la Maldera è solita a parlare della sua vita da mamma un po' insolita tramite una sorta di diario che gestisce sul suo profilo Instagram.

Sicuramente quello della Maldera è un modo differente di vivere la maternità, quello tipico di una madre all'avanguardia che ha deciso di separare sé stessa dall'immagine di falsa perfezione mostrata ai suoi follower. Dopotutto sa molto bene quello che viene esibito sui social network non rappresenta assolutamente la vita reale.