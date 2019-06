Dopo quattro settimane dalla venuta al mondo del piccolo Archie, Meghan Markle si è mostrata in pubblico per prendere parte alla nota parata Trooping the Colour 2019, che tutti gli anni festeggia gli anni della Regina Elisabetta II d'Inghilterra.

La duchessa di Sussex ha sfoggiato un elegantissimo vestito Givenchy color blu notte, firmato da Clare Waight Keller (la medesima designer che a maggio dello scorso anno aveva realizzato l'abito per il matrimonio) abbinato ad un piccolo cappello di Noel Stewart.

Per quanto riguarda l'acconciatura, ha optato per un semplice chignon basso ed ordinato. Lei ed il principe Harry hanno sfilato in carrozza nella parata ufficiale composto da 1400 militari, 400 suonatori e 200 cavalli.

I presenti e assenti al compleanno della Regina Elisabetta II

Trooping The Colour è una manifestazione tradizionale in cui la Royal Family inglese si presenta davanti a migliaia di persone che affollano le strade londinesi. Quest'anno quasi tutti i reali erano presenti all'evento: Carlo, il principe di Galles assieme alla consorte Camilla, duchessa di Cornovaglia, i duchi di Sussex, Meghan Marke ed Harry e i duchi di Cambridge, William e Kate Middleton.

Trooping The Color 2019: tutta la famiglia reale al completo

L'unico che mancava alla parata era il principe Filippo d'Edimburgo, che domani celebra il suo novantottesimo compleanno ed ormai si è dimesso dagli incarichi ufficiali.

Il principe Carlo, colonnello delle Guardie del Galles e il principe William, colonnello delle Guardie d'Irlanda, hanno percorso la sfilata a cavallo. Tra gli invitati era presente anche Theresa May, che si è ufficialmente congedata venerdì, ma rimane in carica come Premier fin quando non sarà eletto il suo successore.

Alla chiusura della parata, la Royal Family si è affacciata, come da tradizione, al balcone principale di Buckingham Palace e da una finestra centrale si sono intravisti anche i volti dei tre principini, George, Charlotte e Louis.

Origini e storia del Trooping The Colour

Trooping The Colour è il compleanno ufficiale della Regina Elisabetta II e si festeggia il secondo sabato di giugno nonostante la sovrana sia nata nel mese di aprile (quest'anno ha compiuto 93 anni).

Le motivazioni di questa scelta? Semplicemente perché in aprile le condizioni meteorologiche a Londra sono spesso capricciose ed instabili e la parata è organizzata a giugno nel centro della capitale.

Per tradizione tale evento prende origine dagli allestimenti per la battaglia quando i vessilli (chiamati Color) venivano portati (Trooped) dai soldati poiché potessero essere notati dai commilitoni. Questa rappresenta una tradizione secolare in quanto sono oltre 250 anni che Trooping The Colour rende omaggio i compleanni dei monarchi britannici.