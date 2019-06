Altro capitolo nella telenovela che riguarda Pamela Prati e che ormai sta dominando la scena della televisione, del Gossip prima di invadere – probabilmente a breve – quella dei tribunali vista la quantità di cause che sono state annunciate dai vari protagonisti.

Nonostante il clamore della vicenda consigli a tutti un profilo basso e un atteggiamento cauto, l’ultimo episodio è il più curioso.

Parata di stelle a Capri per il tradizionale appuntamento con Vip Champion

Pamela Prati, dopo che il suo presunto matrimonio con l’imprenditore Mark Caltagirone che si è scoperto essere del tutto finto e organizzato con un personaggi di fantasia, si è presentata ieri a Capri per partecipare all’evento Vip Champion.

La rassegna, giunta alla sua decima edizione, si tiene in tutte le location più esclusive dell’isola e coinvolge numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della moda. Cena di gala all’Ulivo, festa all’Anema e Core il programma della prima serata. Gli eventi sono organizzati da colossi come Bulgari e Ferrari e coinvolgono vip internazionali di livello assoluto come le attrici Kate Hudson, Adèle Exarchopoulos, Eva Green, Bella Hadid, Nadine Nassib Njeim, Alicia Vikander oltre al regista Michael Fassbender ma anche habitué dei salotti televisivi di casa nostra, tra un’Isola e un Grande Fratello come Soleil Sorge, accompagnata da Jeremias Rodriguez, la di lui sorella Cecilia insieme al fidanzato Ignazio Moser, Valeria Marini, Alessio Cerci, Kaspar Capparoni e Gessica Notaro.

Pamela Prati in una sua recente immagine televisiva

Pamela Prati si presenta a sorpresa

Per questa edizione era annunciata anche la presenza di Pamela Prati che però, dopo aver rotto con le sue agenti nel pieno dello scandalo su Mark Caltagirone, non aveva confermato la sua presenza lasciando silenziosi tutti i suoi canali social. Fino a ieri pomeriggio, quando gli organizzatori dell’evento sull’account ufficiale della rassegna hanno postato la foto dell’arrivo di Pamela nel suo albergo. La reazione dei fan è stata immediata.

E non è stata molto tenera. La peggiore è stata quella di Ilenia Michelazzo, la proprietaria dell’agenzia della quale faceva parte anche Pamela Prati che già da tempo ha preso le distanze dalla soubrette avviando azioni legali sia nei suoi confronti di lei che della ex socia Pamela Perricciolo. Forwardando la foto della Prati che entrava in albergo la Michelazzo ha scritto: “Senza vergogna, Capri?”

Quale sia la verità e, soprattutto, le responsabilità di tutta questa grottesca vicenda è ancora da capire, ma intanto querele e denunce vanno avanti mentre, stando ai si dice, la magistratura di Roma avrebbe aperto un’inchiesta a seguito dell’iniziativa presa da Carlo Taormina, anche lui coinvolto nella vicenda, e che ora pretende di mantenere limpida la sua immagine professionale.