Elisa Isoardi finisce nel mirino degli haters per la forma fisica: ‘Sei ingrassata’.

Elisa Isoardi è finita nel mirino degli haters. Questa volta la conduttrice de La Prova del Cuoco non ha pubblicato nulla di personale, ma soltanto uno scatto al mare. La critica di alcuni follower è arrivata per la sua forma fisica, non troppo perfetta.

Lo scorso venerdì il programma di cucina più amato e seguito dagli italiani, ha chiuso i battenti. Elisa, libera da impegni professionali e visto il bel tempo, ha scelto di dedicarsi una giornata al mare in quel di Sabaudia con un’amica.

Attraverso il suo profilo Instagram, la Isoardi si è fatta immortalare in un sorriso complice con la sua amica. La conduttrice per il primo bagno di sole ha scelto una mise semplice: costume nero intero. A scatenare la cattiveria di alcuni leoni da tastiera, è stato proprio l’aspetto fisico della conduttrice. Elisa sarebbe stata incolpata di aver messo su troppi chili nell’ultimo periodo. Alcuni utenti parlano di un cambio di silhouette proprio da quando, la Isoardi è al timone de La Prova del Cuoco.

All'indirizzo dell’ex fidanzata di Matteo Salvini, sono arrivati alcuni commenti al vetriolo: “Sei ingrassata”, “Ma è brutta”, “Hai dei polpacci da cinghiale”. Alle cattiverie sul suo conto la diretta interessata ha deciso di non replicare.

Inoltre, va detto che tra i vari commenti negativi c’è stato anche chi ha apprezzato lo scatto naturale. Proprio nei mesi scorsi la conduttrice Rai, era stata esaltata dai suoi follower per pubblicare delle foto senza ritocchi. Purtroppo però, questa volta la sua naturalezza sembra non essere stata apprezzata da una minoranza di fan.

Elisa ritrova l’amore con Alessandro Di Paolo

Elisa Isoardi, dopo aver archiviato la relazione con Matteo Salvini, ha ritrovato l’amore al fianco di Alessandro Di Paolo. Stando ai rumors, la nuova fiamma della Isoardi è un produttore tv e si mormora che sia ricchissimo ed avrebbe conquistato il cuore della bella Elisa con i suoi modi di fare. Tuttavia, i maliziosi hanno già etichettato Di Paolo come uno 'sciupafemmine', mettendo in guardia la conduttrice.

Ballando con le Stelle: la Isoardi incanta

Durante la semifinale di Ballando con le Stelle è scesa in pista come ballerina per una notte proprio Elisa Isoardi. La conduttrice, dopo aver rifiutato l’invito per svariati anni, ha deciso di accettare la sfida. Dopo essersi esibita con Samuel Peron, la Isoardi ha incantato davvero tutti. Non solo per come ha ballato, ma anche per il suo essere sexy. Infine, la bella Elisa ha fatto una promessa al pubblico e alla padrona di casa.

La Isoardi ha confessato di essersi appassionata del mondo della danza. Dunque, ha riferito di essere pronta per diventare una concorrente.