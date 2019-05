La serie televisiva di origini iberiche “Il Segreto” continua a regalare colpi di scena al pubblico. Non mancheranno intrighi nelle puntate della prossima settimana, in onda su Canale 5. Le trame svelano che Fernando Mesia assumerà un investigatore privato per far luce sulla misteriosa morte della figlia di Gonzalo e Maria e del nipote Beltran. La diabolica Antolina dopo aver fatto allontanare il marito Isaac Guerrero da Puente Viejo con uno stratagemma, continuerà ad avvelenare Elsa Laguna.

La salute di Elsa peggiora

Gli spoiler degli episodi che i telespettatori avranno la possibilità di seguire dal 26 maggio all’1 giugno 2019, rivelano che il dottor Zabaleta consiglierà ad Antolina di far ricoverare Elsa ricoverate in ospedale.

Purtroppo quest’ultima non ascolterà il consiglio del medico, visto che lo stato di salute della Laguna continuerà a peggiorare. La stanchezza eccessiva dell’ex fidanzata di Isaac farà dubitare Consuelo. A gran sorpresa dal risultato delle analisi di Elsa non ci sarà nessuna incongruenza, apparentemente non vi è traccia di veleno. Nel frattempo il Guerrero si rivolgerà per l’ennesima volta a Matias chiedendogli di aiutarlo a farlo incontrare con la Laguna.

Il Segreto, trame settimanali: Fernando indaga su Esperanza e Beltran, Elsa avvelenata

Antolina andrà su tutte le furie: l’ex ancella inviterà i Castaneda a cena, ma nel bel mezzo della serata affermerà che tutti gli abitanti la odiano per colpa della Laguna. Fernando chiederà ad un detective di scoprire se Esperanza e Beltran sono davvero morti. Successivamente Antolina sorprenderà il marito, Marcela e Matias, rivelandogli che la sorella del defunto Jesus in passato fu internata in una clinica psichiatrica.

Maria confessa la verità al Mesia, Irene si vendica di Anacleto

Nel frattempo i Miranar riceveranno una bellissima notizia, visto che Gracia darà alla luce la sua bambina.

Tutti i residenti dei territori di Las Lagunas grazie a Julieta accetteranno di allearsi con Severo contro Eustaquio Molero. Quest’ultimo quando si renderà conto di essere nei guai farà presente al marito di Irene di essere disposto ad acquistare le sue proprietà anche a un prezzo più elevato del loro valore. La Campuzano si vendicherà di Anacleto, pubblicando un reportage per discriminarlo. Molero prometterà vendetta al Santacruz, che pur sapendo che avrebbe potuto risolvere i suoi problemi economici rifiuterà la proposta del nemico.

Maria vuoterà il sacco con il Mesia, facendogli sapere che sua figlia e suo nipote in realtà sono vivi. La Castaneda dopo aver detto la verità al suo ex marito gli chiederà se è implicato con il sequestro dei suoi genitori. Il figlio del defunto Olmo chiederà a Prudencio di mettersi in contatto con i suoi complici. Purtroppo i rapitori dei due ex locandieri non riconosceranno più l’autorità del Mesia. Non avendo altra scelta, quest'ultimo comunicherà a Maria e Raimundo che Alfonso ed Emilia si trovano lontano dal quartiere spagnolo.