Dopo il "caso Sara Affi Fella" che ha causato un vero terremoto all'interno di Uomini e donne, mettendone in discussione la credibilità, i timori che alcuni protagonisti del programma non siano sinceri è diventato una costante. A finire nel mirino dei social network questa volta è Giulia Cavaglià, la tronista che ha chiuso ufficialmente la stagione 2018-19 scegliendo Manuel Galiano. La coppia non ha mai negato di essersi conosciuta in un locale prima dell'inizio dell'avventura televisiva e tale notizia è tornata ad essere di grande attualità nelle ultime ore, in seguito ad alcune dichiarazioni al vetriolo di Deianira Marzano.

Pubblicità

Pubblicità

L'ex partecipante a "Isolati" (prequel dell'Isola dei famosi) si è espressa duramente nei confronti dei neo-fidanzati, dicendosi certa che essi abbiano preso in giro tutta l'Italia con degli accordi iniziali.

Deianira Marzano sbotta contro Manuel e Giulia

L'influencer Deianira Marzano non è nuova nel lanciare accuse contro i protagonisti dei programmi di Maria De Filippi. A finire nel mirino delle sue dichiarazioni sono finiti in passato, tra gli altri, l'ex concorrente di Temptation Island Sara Rosie Zorzetto o più di recente Klaudia Poznanska, corteggiatrice di Andrea Zelletta.

Uomini e donne: Deianira Marzano lancia pesanti accuse contro Giulia e Manuel

Per quanto riguarda Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, Deianira ha espresso nei loro confronti delle insinuazioni molto forti, affidandosi ad un video pubblicato su Instagram. In esso, l'ex isolana ha insinuato che la coppia si fosse organizzata ben prima della scelta nella speranza di fare introiti facili. Lei, dunque, lo avrebbe scelto pensando al solito business, facendo credere falsamente alla nascita di una storia d'amore sincera. Così ha sbottato l'estrosa influencer: "Ma lo sta dicendo tutta l’Italia, solamente per far soldi.

Pubblicità

Lo sapevate dall'inizio che ti avrebbe scelto, siete due bugiardi". La Marzano ha poi rivelato di essere stata bloccata da Manuel su Instagram, aggiungendo di ritenere lui e la Cavaglià "falsi come la carta igienica da un velo".

Le prime dichiarazioni di Manuel

Nonostante le pesanti insinuazioni di Deianira Marzano, che si aggiungono ai sospetti già presenti nei social network da parte di un nutrito gruppo di telespettatori di Uomini e donne, tutto sembra procedere per il meglio tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglià.

Dopo la scelta, avvenuta in diretta nella puntata di venerdì scorso, la coppia ha festeggiato insieme, in compagnia anche della neo-coppia formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Su Instagram è anche arrivata la dichiarazione d'amore dell'ex corteggiatore che ha confessato (mostrando un'immagine del momento della scelta): "Non ti posso promettere che sarò perfetto, ma ti prometto che farò di tutto per renderti felice". Parole che hanno trovato l'approvazione di alcuni ex protagonisti di Uomini e donne tra i quali Antonio Moriconi e Klaudia Poznaska, entrambi dati tra i probabili tronisti della prossima edizione in partenza a settembre 2019.